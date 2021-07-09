Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor

Terörün yakıp yıktığı Kurşunlu Cami'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı kılacak

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Diyarbakır'da. Terör örgütünün yakıp yıktığı Kurşunlu Cami'sinde Cuma namazı kılması beklenen Erdoğan için hummalı temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ı son olarak 31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019'da ziyaret etmişti, Erdoğan, 9 Temmuz Cuma günü yarın, 2.5 yıllık aranın ardından Diyarbakır'a gelerek vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kurşunlu Camide Cuma namazı kılacak

Günü birlik gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında Sur olayları zamanında terör örgütü PKK tarafından yakılıp yıkılan Fatih Paşa (Kurşunlu) Cami'de cuma namazını Diyarbakırlı vatandaşlarla birlikte kılacak. Erdoğan'ın gelmesine bir gün kala cami çevresinde Sur İlçe Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı.

Annelere ziyaret

HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdüren Diyarbakır Annelerini ziyaret etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra toplu açılış töreninde halka hitap edeceği bekleniyor.