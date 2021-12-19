Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri'nin akademi dünyasında gördüğü ilgi cemiyetimizin ve vakfımızın bu alanda da sağlam bir temele sahip olduğunu gösteriyor. Milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir neslin yetişmesi misyonuyla yürüttüğünüz çalışmalarda ömrüm vefa ettikçe yanınızda olacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfınca Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde, ödül sahiplerini tebrik etti.

Tarihi ilim ve irfan cehdiyle dolu İlim Yayma Cemiyeti'nin mücadelesinin 1951 yılında başladığını belirten Erdoğan, vakıf statüsüyle de yarım asra yaklaşan bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Cemiyetin 178 şubeye, 189 öğrenci yurduna, 67 eğitim merkezine ulaşan 70 yıllık tarihinin yeni nesillere örnek olacak mücadele örnekleriyle bezeli olduğunu dile getiren Erdoğan, tek amacı insan yetiştirmek olan cemiyetin, milletin, özellikle de yeni nesillerin milli ve manevi değerlerini güçlendirmek için verdiği hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini ifade etti.

Kendisinin de İlim Yayma Cemiyeti'nden hizmet aldığını ve o hizmetle yetiştiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rahmetli Menderes'in hakim kıldığı demokrasi ve özgürlük ikliminde, cemiyetimizin öncülüğünde ülkemizin ilk imam hatip okulu açılmıştır. Vakfımızın kurucularından birinin de rahmetli Turgut Özal olduğunu hatırlatmak isterim. Nesiller boyunca elden ele taşınan bu hizmet bayrağı inşallah bizden sonra da aynı şekilde dalgalanmaya devam edecektir. Bugün de cemiyetimiz öğrenci yurtlarıyla eğitim merkezleriyle burslarıyla ödülleriyle yerli ve milli duruşuyla ülkemiz sivil toplum kuruluşları arasında öncü bir role sahip. Mutluyum, özellikle de büyük ödülü, herhangi bir torpil söz konusu değil, Prof. Dr. Zekai Şen hocamızın almış olmasından dolayı da mutluyum. Zira İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Zekai Şen hocamızdan İSKİ'de çok istifade ettik. Zira Veysel Eroğlu hocamızla birlikte onlar da o zaman İSKİ'yi gerçekten tırmandırdılar ve susuz İstanbul'u suya kavuşturdular. Kendilerinden Allah razı olsun."

Güven, gönüllülük, fedakarlık, samimiyet, kuşatıcılık, emanet, ehliyet ve vefa değerleriyle faaliyetlerini yürüten cemiyetin hayırlı hizmetlerini arttırarak sürdüreceğine inandığını kaydeden Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri'nin akademi dünyasında gördüğü ilgi cemiyetimizin ve vakfımızın bu alanda da sağlam bir temele sahip olduğunu gösteriyor. Milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir neslin yetişmesi misyonuyla yürüttüğünüz çalışmalarda ömrüm vefa ettikçe yanınızda olacağım." ifadesini kullandı.

"Kuruluşundan bugüne kadar İlim Yayma Cemiyetine hizmetlerine, malıyla mülküyle vaktiyle kalbiyle katkısı olan herkesten Allah razı olsun." diyen Erdoğan, cemiyetin kurucularından, destekçilerinden ve bağışçılarından ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diledi.

(Sürecek)