Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey ile görüştü
KONYA Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey baş başa görüştü.
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Genel, Son Dakika
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