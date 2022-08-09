Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey ile görüştü

09.08.2022 22:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey ile görüştüKONYA Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey ile görüştü

KONYA Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey baş başa görüştü.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye'nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye'nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye'nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye'nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin...
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyey ile görüştü - Son Dakika
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