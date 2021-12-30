Cumhurbaşkanı Erdoğan, ADYÜ Teknokent'i onayladı - Son Dakika

Adıyaman Üniversitesi kampüs alanı içerisine yapılacak olan ADYÜ Teknokent, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak, Resmi Gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve Resmi Gazetede yayımlanan 'ADYÜ Teknokent' kurulmasıyla ilgili TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın açıklamada bulundu.

Milletvekili Ahmet Aydın, "Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 'ADYÜ Teknokent' hayırlı olsun. Katma değeri yüksek teknolojik ürünleri geliştirerek ilimizin ve üniversitemizin marka değerini arttıracaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve Üniversite Rektörlüğümüze teşekkürler" dedi.

(Ahmet Arslantaş-İHA)