Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi, husumetli aileler 8 yıl sonra barıştı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2011 yılında dört aile arasında kız kaçırma meselesiyle başlayan husumet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla barışla sonuçlandı. Barış yemeğine telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne varsa barışta var" dedi.



Yaklaşık 8 yıl önce, iddiaya göre Karaduman ailesinin Gül ailesinden kız kaçırmasıyla husumet başladı. Daha sonra diğer aile fertlerinin dahil olmasıyla Gül, Karaduman, Kaplan ve Kahraman ailesi arasında husumet devam etti. Husumetli ailelerden 3 kız, Malatya ziyaretinde durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ve kanaat önderi İsmail Özşanlı'nın devreye girmesiyle taraflarla görüşülüp aileler barışı kabul etti.



Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun ev sahipliği ile bir düğün salonunda barış yemeği verildi. Barış yemeğine Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun yanı sıra, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın ve husumetli ailelerin tarafları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla bağlanmasıyla devam etti.



"Ne varsa barışta var"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla bağlandığı barış programında, öncelikle Gül, Karaduman, Kaplan, Kahraman ailelerini mübarek cuma gününde cuma namazını kıldıkları bu saatte en kalbi duygularla selamladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşlerim bildiğiniz gibi bizim dinimiz İslam, barış dinidir ve Arapça'da sin kelimesi İslam'ın köküdür, barış anlamına gelir. Sizler bugün elhamdülillah böyle bir barışı gerçekleştirdiğiniz için sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çünkü ne varsa barışta var. Yine sevgili peygamberimizin özellikle barış üzerinde birçok hadisi şerifi var. Bunlardan bir tanesi korkutucu olmayınız müjdeleyici olunuz ve ben inanıyorum ki sizlerde bugüne kadar şu veya bu nedenle yazılmış olan bu süreci geride bırakıp bundan sonra ayeti kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi 'Ancak müminler kardeştir.' Dolayısıyla kardeşlerin arasında bu tür dargınlık, kırgınlık olmaz olmamalı. Şimdi sizler de inşallah bu kardeşliğinizin, kardeşliğimizin görevini bundan sonraki süreçte yerine getirerek Rabbimin yarattığı Rabbimin emrettiği gibi yaşarsanız. Bizleri de aileleri de mutlu etmiş olursunuz. Bu mübarek cuma gününde sizlere kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim aranızdaki muhabbeti arttırsın daim kılsın" diye konuştu.



"Bugün biz güzel doğruyu burada beraber hayata geçirmiş oluyoruz"



Daha sonra konuşma yapan eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bundan yaklaşık 2 hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde olduğunu, Ergani'den üç kız kardeşin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunu kestiklerini ve orada buradaki aileler arasında yaşanan hadiseyi Cumhurbaşkanıyla paylaştıklarını ifade etti. Bozdağ, "Güllü Karaduman hanımefendi ve kendisi ile beraber birer kız kardeşleri. Cumhurbaşkanımız konuyu bizzat dinledi. Sonra bize bu konu ile ilgilenme görevi verdi ve Diyarbakır'ımızın değerli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, değerli Başsavcımız Ahmet Yavuz ve İsmail Şanlı bu meseleyle yakından ilgilendiler. Ailelerin büyükleri ile görüştüler. Cumhurbaşkanımızın barışma konusundaki arzusunu kendilerine ilettiler ve ailelerin büyükleri, gençleri, kadınları ve her bireyi bu konuda büyük bir anlayış ve özveride bulundular. Onun için ben özellikle Gül ailesinin her bir ferdine bu konudaki fedakarlık özveri ve yaklaşımına Kahraman, Kaplan ve Karaduman ailelerinin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyüklere özellikle şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Gençlere ve kadınlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü doğru olanı yapmak yanlış olanı yapmaya göre her zaman daha fazladır ve bugün biz güzel doğruyu Burada beraber hayata geçirmiş oluyoruz" diye konuştu.



"Devlet ve millet kaynaşması ile önümüzdeki bütün engelleri kaldıracağız"



Barış töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bu hayırlı işin başından beri meselenin barışa dönmesinde, iki ailenin bu husumetinin giderilmesinde ve böylesi bir kardeşlik zeminin tesis edilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yakın takibi, arzusu ve isteği olduğunu kaydetti. Vali Güzeloğlu, "Biraz önce de sağ olsunlar itham ederek bu barışın tamama ermesine katkıda bir kez daha bulundu. Rabbim ondan razı olsun. Bu duruşumuzu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Dosta güven düşmana ürperti veren kardeşliğimizi payidar eylesin. Bizler bu duruşu temsili ettikçe kardeşliğimizi güçlendirdikçe kardeşlik bağlarımızı geliştirdikçe inanın her şey daha güzel olacak. Devlet ve millet kaynaşması ile önümüzdeki bütün engelleri kaldırarak İnşallah gelecekte aydınlık ve güzel yarınlara hep birlikte gideceğiz. Bu coğrafyada yaşanan acılara, başta PKK olmak üzere bütün terör örgütlerine, ihanet şebekelerine karşı bu kararlılıkla dimdik duracağız ve İnşallah geleceğimiz bugünden daha güzel olacak" şeklinde konuştu.



Program, konuşmaların ardından barış yemeğiyle sona erdi. - DİYARBAKIR