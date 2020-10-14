Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından imtiyazlarını... - Son Dakika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından imtiyazlarını...
14.10.2020 13:42
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı. (6)
Erdoğan: "Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız, yine vereceğiz. Minsk üçlüsünün içerisinde olanların verdiği desteği niye konuşmuyorsunuz? Rusya'dan, aynı şekilde Fransa'dan bu kadar silahlar geliyor. Bunları niye konuşmuyorsunuz?"
Erdoğan: "Bütçenin hemen ardından Meclisimizin ilk işlerinden biri bu konu olmalıdır. Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazlarını derhal almalıyız."
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