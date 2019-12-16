Cumhurbaşkanı Erdoğan ATV-A Haber ortak yayınında soruları yanıtladı: (5) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Buradan bizim bir sapmamız söz konusu değildir. Bazı yalan yanlış tarih açıklayanlar, kendilerini buğday ambarında sananlardır. Varsın onlar kendilerini buğday ambarında sansınlar. Biz bu ülkede açıklanan tarihlerde seçim yapmasını, birilerine öğreteceğiz. Bunu öğrenecekler." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ATV-A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Külliyeye giden CHP'li" iddialarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, 'Ben bu saraya gitmem.' dedi ve bir kere Sayın Bahçeli, Kılıçdaroğlu grup olarak ikili, üçlü geldiler, bazı meseleleri orada görüşme fırsatımız olmuştu. Onun dışında kendisi sürekli zaten kimsenin saraya, külliye diyemiyor, 'Saraya gitmemesi gerekiyor.' diyor ve hiçbir CHP'li kalkıp da Külliyeye gelmiş değil. Sadece Sayın İnce partimizin genel merkezine cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman geldi. Benim yanımda arkadaşlarım, onun yanında yine arkadaşları vardı. Bir nezaket ziyaretinde bulundu, görüşmemiz odur. Nezaket çerçevesinde bu görüşmemizi yaptık. O da saraya gelmiş değil. Onların diliyle konuşuyorum. Külliyeye gelmiş değil. Böyle bir durum söz konusu. Bunun zaten gizli, saklısı yok. Çünkü Külliyeye gelen bir CHP'li milletvekili olursa benim bunu gizlemekten kaçmak gibi derdim olmaz ki rahat rahat söylerim. Kaldı ki benim karakterimde Kılıçdaroğlu karakteri yok, cibiliyetim ona zaten müsaade etmez. Kendisinin hayatı bir defa tamamen yalan üzerine bina edildiği için işte Rahmi Turan'la ilgili söylenen ifadeler de kendini çok açık, net gösteriyor. Böyle bir şey zaten mümkün değil."

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kaçak saray" iddialarına değinirken " Danıştay'ın açık kararlarını defaatle biz ortaya koyduk, açıkladık. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığı ortada. Ben burada kendime mi bir yer yaptım? Bu külliye kimin? Bu külliye milletin. Burası bizim şanımız, şerefimiz, milletimizin gücünü gösteren bir yer." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yanında ibadethanesi, 2 bin-2 bin 500 kişilik çok amaçlı salonu olduğunu anlatan Erdoğan, kütüphanenin açılışına ilişkin soruya, "Yakın. Şu anda müteahhit firma artık son çalışmalarını yapıyor." karşılığını verdi.

Erdoğan, kütüphanenin gençlerin hayatına ayrı bir renk katacağına inandığını ifade ederek, "24 saat açık olacak. 24 saat açık olmanın yanında orada gençlerimiz kek, simit, çay içerken hem kitaplarını okuyacak hem dersini çalışacak. Hedefimiz inşallah 5 milyon kitabı oraya sığdırmak. Elektronik ortamda da bütün bu eserler oraya kaydedilecek. İnşallah benzerini de İstanbul'da yapacağız. İstanbul'da da çalışmalarımız devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız gerçekleştirecek." diye konuştu.

"Bütün hazırlıklarımızı 2023 Haziran'ına yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim konusundaki soru üzerine şunları söyledi:

"Bunu defaatle söyledim. Cumhur İttifakımız da Sayın Bahçeli aynı şekilde kendileri de söylediler. Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Buradan bizim bir sapmamız söz konusu değildir. Bazı yalan yanlış tarih açıklayanlar, kendilerini buğday ambarında sananlardır. Varsın onlar kendilerini buğday ambarında sansınlar. Biz bu ülkede açıklanan tarihlerde seçim yapmasını, birilerine öğreteceğiz. Bunu öğrenecekler. Bütün hazırlıklarımızı 2023 Haziran'ına yapıyoruz. Bütün kongrelerimiz vesaire buna yönelik yürüyor."

"Vatandaş 'Allah devletimizden razı olsun' derse rahatlarız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yurt dışı seyahatlerinde gördüğü örneklerden kaynaklandığını belirterek, "Fakat onlar geri gitti. Biz tabii sıçramayı yaptık öne geçtik." dedi.

İlham kaynağının da Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." anlayışı olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz de 'Bu adımı atalım, şehir hastaneleri kuralım.' dedik. 'Milli bütçeden mi yapalım, konuyla ilgili olarak yap-işlet-devret anlayışıyla mı yapalım?' dedik. Önceleri bu işi yap-işlet-devret ile yapalım dedik ve adımı da bu şekilde attık. 'Hedef önce büyükşehirler olsun.' dedik, 'Büyükşehirlere yakın nüfusu olan yerlerle bu işi götürebiliriz.' dedik ve başlattık. Şu anda bu inşaatların bir kısmı bitti. Hastanelerden bitenler var. Bir kısmının da inşaatları devam ediyor. Ankara'da Bilkent bitti, Etlik de inşallah bitmek üzere. İstanbul'da çok da büyük bir hastane olacak İkitelli tarafında, orası hızla devam ediyor. Bir tane de Samandıra'da yapılacak olan, çok çok büyük bir hastane olacak."

Erdoğan, röntgen için 8 ay sonraya gün verildiği zamanların yaşandığını dile getirerek, "Artık bu millet, bu durumları yaşamasın istiyoruz. Vatandaş eğer şu hastanelerimizde 'Allah devletimizden razı olsun.' derse biz rahatlarız. Eksiklerimiz olabilir, o ayrı bir konu." diye konuştu.

Yapılacak hastanelerle Türkiye'nin başka bir yere gittiğini anlatan Erdoğan, "Amerika bu işi başaramadı, Avrupa başaramadı. Bugün birçok ilacı ücretsiz verir noktaya geldik." dedi.

Erdoğan, başları birbirine yapışık ikizler için Sağlık Bakanı ile görüştüğünü ifade ederek, şunları anlattı:

" İngiltere'de bir Hintli Müslüman doktor, bu işlerde mahirmiş. Ona ulaştık. Böyle bir ameliyatı yapmış. Onun bedelini de bir armatör karşılamış. 1 milyon poundun üzerinde bir rakam. Bu olay başımıza gelince, öyle bir yardımda bulunacak kişi çıksa da çıkmasa da 'Biz gerekirse buraya devlet olarak gireriz, anneleri babaları da evet derse bu operasyonu yaptıralım.' dedim. O armatörün ortağı, daha ben kendisiyle tanışmış değilim. 'Onu da ben karşılayacağım.' dedi. 1 milyon poundun üzerinde. O da onu üstlendi. Ameliyatın ilk etabı yapıldı. İnşallah 14-15 Ocak'ta ikinci etabı ve diğerleri yapılacak. Bakanımız, doktor arkadaşlar devamlı İngiltere ile irtibat halindeler. Geçen ben de babasıyla görüştüm, babası da mutlu. Bunlar bize ayrı bir heyecan mutluluk veriyor. Biz niye varız? Biz bunun için varız. Mesela SMA hastalıklarıyla ilgili ilaçlar parayla geliyordu. Bunların hepsini kaldırdık. Geçen bir hastane ziyaretinde bir kızımızı gördüm, dua ediyor, 'Siz bunu kaldırmasaydınız, benim kızımın hali ne olacaktı?' diyor. Millet sana eğer cumhurbaşkanı diyorsa, bunun için diyor. Biz de elimizden geldiğince, mümkün olduğunca, bu ilaç konusunda vesaire her şeyi yapmaya gayret ediyoruz."

(Sürecek)