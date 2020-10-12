Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Kilis Belediye Başkanı Bulut için başsağlığı mesajı
12.10.2020 20:36
Son dakika haber: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı diledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Bulut için bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, iletisinde, "Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Kilisli kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Erdoğan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı gerçekleşmeli Volkswagen yatırımı koronavirüs salgını sonrası yeniden gündeme gelebilir Fatih Terim: Galatasaray'a başkan olmayı düşünmüyorum Hatay için birlik olan 3 Büyükler, sosyal medyadan birbirlerine meydan okudu Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi