Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 'Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

46 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Bu arada Cumhurbaşkanlığından, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a harekata ilişkin bilgi verdiği ana ait fotoğraf da paylaşıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:48 Kaynak: AA
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