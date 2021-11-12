Cumhurbaşkanı Erdoğan bildirdi: Türk Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 8. düzenlenen zirvede, konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi'nin isminin Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildiğini açıkladı.

"SALGIN DÖNEMİNDE TÜRK DÜNYASI OLARAK BERABER OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. Güneşin yeniden Doğu'dan doğacı günler yakındır. Türkistan coğrafyası aydınlanma merkezi olacak.

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'YLA BERABER YÜRÜYECEĞİZ"

Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. Kardeşler arasındaki dayanışmanın önünde hiçbir engel duramaz. Beraberce yürüdüğümüz bu kutlu yolun her dayim açık olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Afrika'ya 2.5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz karşılayacağız.