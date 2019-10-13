Cumhurbaşkanı erdoğan borıs johnson ile görüştü
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Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:46 Kaynak: DHA
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Johnson'a Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatmış, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.
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