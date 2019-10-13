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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan borıs johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı erdoğan borıs johnson ile görüştü

1 saat önce

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı erdoğan borıs johnson ile görüştü, System.String[]

Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Johnson'a Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatmış, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.


Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Boris Johnson, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:46 Kaynak: DHA
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