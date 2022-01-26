Erdoğan: "Cumhurbaşkanı, CHP'li Belediyelerin projelerini engelliyor iddiası koskoca bir yalandır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı, CHP'li Belediyelerin projelerini engelliyor iddiası koskoca bir yalandır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı, sadece belediye yatırımlarının finansmanında kullanılacak dış kredilerin değerlendirmesini yapar. Yurtiçi borçlanma veya kendi kredileri ile proje üretmek isteyen belediyeler bunun kararını kendileri verir. Konunun hükümet ile de bir ilgisi yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhalefet belediyelerince, projelerinin hükümet tarafından engellendiği iddialarının sorulması üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortada doğru olmayan ifadeler var. Yani söylemek istemem ama bir 'yalan' söz konusu. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi kalkıp Cumhurbaşkanlığı veya Plan Bütçe Başkanlığı'ndan talepte bulunur ve bu talebin tüm teknik incelemeleri vesaire yapılır ve gereken karar alınır. Tabi bunların da ödenme süreçleri bellidir. Şehirlerine hizmet etmek gibi bir dertleri, gayretleri, kabiliyetleri olmayanlar ne diyor? 'Engelleniyoruz'. Söyledikleri şey bu. Şimdi burada tüm milletime böyle bir şeyin olmadığını somut rakamlar ile anlatmak istiyorum. Milletim bunları bilsin. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine genel bütçeden aktarılan paylar 2019 yılından bu yana aşağı yukarı 2 kat artırılmıştır. AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve diğer partilere mensup belediyelerin gelirlerinde yapılan artış aynı orandadır. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında 13 milyar 848 milyon lira Merkezi İdare'den pay alırken, bu rakam 2021'de 25 milyar 376 milyon liraya çıkmıştır. Düşmüş mü, artmış mı? Aynı dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin payı 4 milyar 606 milyon liradan 8 milyar 304 milyon liraya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin payı ise 4 milyar 564 milyon liradan 7 milyar 274 milyon liraya yükselmiştir. Mukayese olması açısından benzer rakamlarda genel bütçe payı alan AK Parti'li ve CHP'li iki belediyeyi burada ayrıca karşılaştırmak istiyorum. AK Parti'li Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019'da 673 milyon lira, CHP'li Tekirdağ Belediyesi 697 milyon lira genel bütçe payı alırken, bu rakam 2021'de Samsun'da 1 milyar 178 milyon liraya, Tekirdağ'da 1 milyar 204 milyon liraya çıkmıştır. Üstelik Samsun'un nüfusu 1 milyon 360 bin, Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 80 bindir. Tekirdağ'ın nüfusu daha az. Yani Samsun 280 bin fazla nüfusa sahip olduğu halde bu rakamlar ortaya çıkıyor. Görüldüğü gibi mesele genel bütçeden alınan payın adaletsiz veya haksız dağıtımı değildir."

"Cumhurbaşkanı, CHP'li Belediyelerin projelerini engelliyor iddiası koskoca bir yalandır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, belediye yönetimlerinin kendi kredileri ve yurtiçi krediler ile yapacakları yatırımda ve projede kendi kararlarını kendilerinin verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı, CHP'li Belediyelerin projelerini engelliyor iddiası koskoca bir yalandır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı, sadece belediye yatırımlarının finansmanında kullanılacak dış kredilerin değerlendirmesini yapar. Yurtiçi borçlanma veya kendi kredileri ile proje üretmek isteyen belediyeler bunun kararını kendileri verir. Konunun hükümet ile de bir ilgisi yoktur. Yani iş yapmak istiyorsanız, kimse sizin önünüzü kesemez. Ne Cumhurbaşkanlığı, ne AK Parti engel olmaz, olamaz. Bununla ilgili somut rakamları da ayrıca vereyim. Vatandaşlarım bunları bilsin. Örneğin İstanbul'da 2014-2019 arasındaki dönemde Büyükşehir Belediye Meclisine 22 borçlanma dosyası gelmiş, CHP bunun 20'sine hayır oyu vermiştir. CHP'nin hayır oyu verdiği borçlanma dosyalarının arasında İstanbul'da şuan da işleyen ve yapılmakta olan tüm metro projeleri de vardır. Buna karşılık 2019-2021 döneminde aynı mecliste CHP yönetimi 50 borçlanma dosyası getirmiş, AK Parti grubu bunun sadece 1'ine hayır oyu kullanmıştır. Gerçekten ayakları yere sağlam basan, gerekli idari ve teknik hazırlıkları tekemmül ettirilmiş hiçbir proje belediye hangi partiye ait olursa olsun finansman sorunu yaşamaz. Siz avam proje ile ortada gerçek bir proje olmadan sadece niyetle dış borçlanmaya çıkarsanız elbette sonuç alamazsınız. CHP'li olsanız da alamazsınız, AK Parti'li olsanız da alamazsınız. Yani burada mesel parti değil. Kanun meselesidir, usul meselesidir, ülkenin ve şehrin imkanlarını doğru kullanma meselesidir. Vatandaşlarımızın şu gerçeği özellikle bilmesini istiyorum. Biz kimseyi engellemiyoruz. Onlar kendi becerisizlikleri, kendi kötü yönetimleri, kendi yanlış tercihleri sebebiyle belediyeleri borç batağına sokmuştur. Bunların kendi partileri içinde iktidar kavgası vermekten başka maharetleri de yoktur. Bunların ülkenin ve milletin geleceği için herhangi bir vizyonları projeleri hatta böyle bir dertleri de yoktur. Dolayısıyla bunlardan eser ve hizmet beklemek beyhude gayrettir. Biz Marmaray'ı yaparken bizim önümüze yine kim çıktı biliyor musunuz? Bu CHP zihniyeti çıktı ve biz 3-4 yıl önce Marmaray'ı bitirecekken bu CHP zihniyetinden dolayı, bu gecikme ile bitirdik. Biz Marmaray'ı ücretsiz yapacağız dedik ve Marmaray vatandaşları o gece ücretsiz taşıdı. İşte böyle bir zamanda Marmaray insanımıza nasıl fırsat sağlıyor çok açık net ortada."

(Utku Şimşek/İHA)