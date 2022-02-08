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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Barzani'ye teşekkür - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Barzani'ye teşekkür

08.02.2022 21:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Barzani'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Neçirvan Barzani'ye telefon ve sosyal medya üzerinden 'geçmiş olsun' dilekleri için teşekkürlerimi sunarım." ifadesini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Neçirvan Barzani, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Barzani'ye teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Barzani'ye teşekkür - Son Dakika
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