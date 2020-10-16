Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Markar Esayan mesajı (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Markar Esayan mesajı (2)
16.10.2020 20:32
BAKAN ALBAYRAK: BAŞIMIZ SAĞ OLSUNHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için, "Markar Esayan. Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi.
BAKAN ALBAYRAK: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için, "Markar Esayan. Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi. Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi. Vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Başımız sağ olsun" paylaşımında bulundu.
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