Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan'dan menderes, zorlu ve polatkan mesajı
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Cumhurbaşkanı erdoğan'dan menderes, zorlu ve polatkan mesajı

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin 58'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı erdoğan'dan menderes, zorlu ve polatkan mesajı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilmelerinin 58'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, 16- 17 Eylül 1961 tarihinde yaşananaların, milletin hafızasında derin yaralar açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"İdam edilişinin 58. yıl dönümünde kendisini büyük hüzünle yad ettiğimiz Adnan Menderes, ömrünü ülkemizin demokratikleşmesine, gelişmesine, güçlenmesine ve kalkınmasına adamış büyük bir devlet adamımızdır. Merhum Menderes, Başbakanlığı döneminde verdiği büyük mücadele ile Türkiye'nin ekonomik açıdan daha müreffeh, siyasi olarak daha demokratik ve özgür bir ülke haline gelmesi için çalışmıştır. 'Yeter Söz Milletindir' şiarıyla 10 yıl boyunca aralıksız süren bu millete hizmet yolculuğu, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından elim bir sonla bitmiştir.

Gerek Yassıada Mahkemeleri sırasında gerekse 16-17 Eylül 1961 tarihinde yaşanan yürek dağlayıcı sahneler, milletimizin hafızasında derin yaralar açmıştır. Vefatlarının üzerinden geçen 58 seneye rağmen, merhum Menderes ve arkadaşlarının halen hayırla ve şükranla yad edilmelerinin sebebi, milletimizin safında yer almış olmalarıdır. Merhum Menderes'in demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar, bizler için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

Yakın siyasi tarihimizin mümtaz şahsiyetleri arasında yer alan Merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı vefatlarının 58. yıl dönümünde bir kez daha tazimle yad ediyorum. Milletimizin gönlünde şehit sıfatıyla yerini almış olan Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet, necip milletimize başsağlığı diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Menderes, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:18 Kaynak: DHA
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