Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakat açıklamasına tepki: O çocukları size yedirmeyeceğim - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakat açıklamasına tepki: O çocukları size yedirmeyeceğim

Son Güncelleme: 21.09.2023 23:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu personeli alımında yapılan mülakatlarla ilgili ''Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu bakanlarımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz'' sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ''Sadece bir yalanın itirafı yok, yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor. Mülakata takılan evlatlarımız için ben sokakta mücadele ederken, siz kapılara kilit vuruyordunuz. O çocukları size yedirmeyeceğim'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde kamu personeli alımında yapılan mülakatlarla ilgili olarak "Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim ve İçişleri bakanlarımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sadece bir yalanın itirafı yok, yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor. Mülakata takılan evlatlarımız için ben sokakta mücadele ederken, siz kapılara kilit vuruyordunuz. O çocukları size yedirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"BİZDEN ÇALARAK SEÇİM VAADİ YAPTIĞI MESELEDE YİNE ÇARK ETMİŞ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu personeli alımında yapılan mülakat açıklamasına sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı; "Erdoğan bizden çalarak seçim vaadi yaptığı mülakat meselesinde yine çark etmiş, "Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarıyla görüşür, bakarız" demiş. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bir kez daha itiraf etmiş.

"YİNE BİR OYUNUN DÖNECEĞİ ANLAŞILIYOR"

Ancak burada sadece bir yalanın itirafı yok, yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor. Bu senin zaten seçim vaadindi, gereğini yaparsın biter! Hayırdır, alacağın kararları bakanlarınla görüşesin mi tuttu? Mülakata takılan evlatlarımız için ben sokakta mücadele ederken, siz kapılara kilit vuruyordunuz. O çocukları size yedirmeyeceğim!"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın mülakat çıkışına sert tepki: O çocukları size yedirmeyeceğim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Mülakatlarla ilgili konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz."

Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakat açıklamasına tepki: O çocukları size yedirmeyeceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakat açıklamasına tepki: O çocukları size yedirmeyeceğim - Son Dakika
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