Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Binbaşı Akkuş'un eşine taziye telefonu

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Son Dakika! Erbil'deki saldırının ikinci faili de yakalandı

Uçakta bulunan cenin polisi harekete geçirdi! Çok yönlü soruşturma başlatıldı

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