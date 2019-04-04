Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Depremle İlgili Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Depremle İlgili Bilgi Aldı

39 dakika önce

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, depremle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletip bilgi aldığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yok, çok şükür can kaybı veya yaralı bir bekamız yok, bir kaç evde hasar var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Depremle İlgili Bilgi Aldı, System.String[]
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, depremle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletip bilgi aldığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yok, çok şükür can kaybı veya yaralı bir bekamız yok, bir kaç evde hasar var" dedi.

Elazığ'a 25 kilometre uzaklıktaki Sivrice ilçesine bağlı Kavaklı köyü merkezli saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası kent genelinde panik yaşanırken AFAD ekipleri de bölgeye hareket etti.

"Bir kaç hasarlı ev var"

Bölgeye giden Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arayarak hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de bilgi aldı. İHA muhabirine bilgi veren Vali Kaldırım, "Merkez üssü Sivrice'nin Kavaklı ve uslu köyü arası bir bölge olan deprem sonrası tüm ekiplerimiz anında harekete geçti. Yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Her ihtimale karşı bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekiplerimizi yönlendirdik. Uslu ve Doğanbağı köylerimizde hasarlı birkaç ev var. Bende önce Sivrici ilçesine oradan da Doğanbağı köyümüze geçtim. AFAD ve jandarma ekiplerimizi bölgeye intikal ettirdik" diye konuştu. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:08 Kaynak: İHA

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Topal Ördek" Benzetmesine İmamoğlu'ndan Yanıt Geldi Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Taziye Telefonu Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi İmamoğlu, YSK'nın 14 İlçedeki Sayım Sonuçlarını Yayınladı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 22:47:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Depremle İlgili Bilgi Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]