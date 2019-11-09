Cumhurbaşkanı erdoğan dolmabahçe çalışma ofisi'nde
7 saat önce
Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:49 Kaynak: DHA
Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını burada sürdüreceği öğrenildi.
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