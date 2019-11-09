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Cumhurbaşkanı erdoğan dolmabahçe çalışma ofisi'nde

7 saat önce

Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını burada sürdüreceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı erdoğan dolmabahçe çalışma ofisi'nde

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:49 Kaynak: DHA
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