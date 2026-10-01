Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durmak yok, dimdik ayaktayız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durmak yok, dimdik ayaktayız

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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'nin toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon krizinde adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya üzerinden gelen eleştirilerle ilgili net konuştu. Erdoğan, "Bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özellikle fon krizi üzerinden başlayan tartışmalarda gelen eleştirilere karşı dikkat çeken mesaj verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PARTİSİNİN KADIN KOLLARIYLA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Aziz milletim, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımızın kıymetli mensupları, değerli mahalle başkanlarımız, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kadın kolları, mahalle başkanları istişare ve değerlendirme toplantısının açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında ana kademeden il ve ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımızdan mahalle başkanlıklarımıza, partimizin farklı kademelerinde görev yapan hanım kardeşlerimin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Yine sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizin yanı sıra medeniyet coğrafyamızın farklı köşelerinde ve dünyanın dört bir yanında AK Parti'ye gönül vermiş, bu davaya emek vermiş, cehdini, çabasını, gayretini bu kutlu harekete vakfetmiş tüm kardeşlerime en içten muhabbetlerimi yolluyorum. Bu kıymetli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızı tebrik ediyor. Programa katkı sunan tüm yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. E dimdik ayaktayız. Herhangi bir sıkıntı yok. Durmak yok. Yola devam. Kamp formatında tertip edilen ve bugün açılışını yaptığımız istişare ve değerlendirme toplantımızın partimiz, demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantı kapsamında yapılacak oturumların ufuk açıcı olmasını, buradaki tespit ve teşhislerin hepimiz için verimli, bereketli ve inşallah faydalı neticeler hâsıl etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Tabii, şunu da en basit ifadeyle belirtmekte fayda görüyorum. AK Parti kadın kollarımız gerek çalışkanlığıyla gerekse kurumsal birikimiyle hem partimize hem de ülkemize çok önemli katkılar yapıyor. Partimizin diğer birimleri gibi sahayla olan iletişimini, milletimizle kurduğu gönül köprülerini her gün daha da güçlendiriyor.

"AK PARTİ'NİN KADIN ÜYESİ 6 MİLYON"

Kadın kollarımızda görevli arkadaşlarımız her yaştan, toplumun her kesiminden kadın ve gençlerimizle ziyaretler, buluşmalar, toplantılar yaparak sık sık bir araya geliyor. İlçe ve mahalle teşkilatlarımız, özellikle bir gönle daha girebilmek, 12 milyon nüfuslu büyük AK Parti ailesine bir fert daha kazandırabilmek için aşkla, sevdayla, davaya adanmış bir ruhla çalışıyor. Şunu büyük bir gururla dile getirmek isterim. AK Partimizin kadın üyesi sayısı bugün itibarıyla, lütfen dikkat edin, 6 milyon 214 bini geride bırakmıştık. Ben sizlerle gurur duyuyorum.

Sizler bizim, Allah'a hamdolsun, her şeyimizsiniz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Son bir buçuk yılda AK Parti ailesine tam 700 bin hanım kardeşimiz daha katılmıştır. Partimiz yeni üyelerimizle daha güçlenmiş, bereketlenmiş, adeta hücrelerini tazelemiştir. Bu rekorla imzası bulunan Kadın Kolları Başkanlığımızın tüm mensuplarına, beraber yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, sizler vesilesiyle bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Mevla birliğimizi, beraberliğimizi, ahde vefamızı, su gibi aziz, berrak şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin diyorum.

Kıymetli misafirler, çok değerli dava arkadaşlarım, sıkça getirdiğim bir hususun altını bugün bir kez daha çiziyorum. AK Parti, unutmayın, milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur. Biz ise sadece bu partinin tabelasını asma görevini yaptık. Partimizin bugünlere gelmesinde en büyük pay, bu yola birlikte çıktığımız, bu hareketi birlikte kurduğumuz hanım kardeşlerimizindir. AK Parti, sistemin kadrine uğramış, eğitim ve çalışma hakkı elinden alınmış, kamusal alandan dışlanmış, geleceği çalınmış kadınların çabalarıyla, emekleriyle, dua ve destekleriyle başarıya ulaşmıştır. Vesayetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar, AK Parti'yi ihya eden, bu hareketi inşa eden, kötü gidişata itiraz eden kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır.

"YOK SAYILAN KADINLAR AK PARTİ İLE YENİDEN MERKEZE TAŞINMIŞTIR"

Türkiye'nin demokrasi azmini aynı şekilde AK Parti saflarında mücadele eden kadınların ortaya koyduğu iradeyle sağlamlaştırmıştır. İnancından, başörtüsünden, kılık kıyafetinden dolayı yok sayılan kadınlar AK Parti ile yeniden merkeze taşınmıştır. AK Parti olarak kadınların her alanda en güçlü şekilde var olabilmesi için ilk günden beri yoğun çaba harcıyoruz. Eğitimden siyasete, sosyal hayattan sivil topluma yaptığımız düzenlemelerle kadınların statüsünü güçlendirecek çok sayıda adım attık. Ülkemiz için tam anlamıyla bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak bu zulme, bu adaletsizliğe son verdik.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ OLARAK BELİRLEDİK"

Kardeşlerim, bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet teşkilatımız ve ordumuz bünyesinde artık hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Diğer taraftan, kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. Kardeşlerim, bütün bunları lütuf olarak değil, görevimiz olduğu için yaptık. Çünkü biz, kadınların tüm Türkiye için, Türkiye'nin istikbali için taşıdığı önemin idrakinde olan bir hareketiz. Çünkü biz, gerekli imkânlar sağlandığında kadınların neler başardığını, ileride neleri başarabileceklerini bilen bir partiyiz. Aynı şekilde geleceğimizin teminatı olan pırıl pırıl evlatlarımızı büyüten, toplumun temeli olan aile yapımızı muhafaza eden, değerlerimizle birlikte milletimizi de yarınlara taşıyan en güçlü halkanın kadınlar olduğunu bilen bir kadroyuz. Anne olarak, evlat olarak, kardeş olarak, eş olarak kadınların hayatımıza kattıkları anlam ve bereketi çok iyi biliyoruz.

"PARTİMİZE SALDIRAN AHLAKSIZLARI MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE HAVALE EDİYORUM"

Kardeşlerim, bu noktada şunu da üzülerek ifade etmek isterim. Son günlerde birileri, duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz. Sizlerden de bunlara kulak asmadan hem partimiz hem de milletimiz için çalışmaya devam etmenizi bekliyorum."

Fatma Betül Sayan KayaRecep Tayyip ErdoğanİstanbulAK PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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