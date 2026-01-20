Erdoğan ve Shaquille O\'Neal İstanbul\'da Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi. Birlikte parkeye çıkan Erdoğan ve O'Neal, serbest atışların ardından basketbol topu imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. O anlara ait fotoğraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi sanal medya hesaplarından paylaşıldı.