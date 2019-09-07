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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Odunpazarı Modern Müze açılışını gerçekleştirmek ve bir takım programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Odunpazarı Modern Müze açılışını gerçekleştirmek ve bir takım programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Erdoğan'ı taşıyan helikopter Hasan Polat'ın Havalimanına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan açılışını gerçekleştireceği Odunpazarı Modern Müzeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki açılışın ardından ise bir otelde partililerle bir araya gelecek. - ESKİŞEHİR

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Odunpazarı, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:50 Kaynak: İHA
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