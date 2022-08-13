Çorum haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 milyar liralık yatırımla barut, fişek ve kapsül üretim tesisi kuracaklarını belirterek, üç ayrı fabrikadan oluşan tesisin ilk etabının 2023 Mayıs'ında hizmete alınmasını planladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen "Çorum Toplu Açılış Töreni"ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Vatandaşların son 20 yılda girdikleri 15 seçimin tamamında kendilerine sahip çıktığını ve rekor oy oranıyla desteğini esirgemediklerini belirten Erdoğan, kendilerinin de son 20 senedir kamu ve belediye yatırımlarıyla Çorum'un çehresini değiştirdiklerini anlattı.

Bugün "Çorum" denilince akla artık sadece tarımın gelmediğini ifade eden Erdoğan, sanayisi, ihracatı, ticareti, çevre düzenlemesi, parkları, yolları, tünelleri, geniş caddeleri, modern kamu binaları, spor tesisleriyle Türkiye'nin yüz akı bir şehrin akla geldiğini vurguladı.

Erdoğan, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında şehit olan Erol Olçok ve Abdullah Tayyip'in meydandaki afişlerini gösterip, rahmetle andı.

Son 29 yılda Çorum'un kat ettiği mesafe ve Çorumluların başarılarından gurur duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşı 40'ın üzerinde olanların 20 yıl öncesi ile bugünün Çorum'unu çok iyi mukayese edeceklerini, 2002 öncesindeki ülke ve kentin durumunu gençlere anlatmalarını istedi.

"Son 20 yılda Çorum'a 23,5 milyar liralık yatırım yaptık"

Çorum'a son 20 yılda bugünün rakamlarıyla toplam 23,5 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarına işaret eden Erdoğan, eğitimde 1698 yeni derslik inşa ettiklerini ve şehre Hitit Üniversitesini kazandırdıklarını anlattı.

Toplam 5 bin 220 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını ve toplam 26 spor tesisi yaptıklarını anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sosyal yardımlarda Çorumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 3 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 29 sağlık tesisi inşa ettik. Şehir hastanesi standartlarında toplam 805 yataklı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni sizlerin hizmetine verdik. Çevre ve şehircilikte Çorum'da 7 bin 858 konut projesini hayata geçirdik. Bu konutların 6 bin 97'sini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kalan 1761 konutun yapımına devam ediyoruz. Şehrimizin 5 millet bahçesi projesi var. Bunlardan Çepni Millet Bahçesi'ni tamamlayıp hizmete aldık. Kalan 4 millet bahçemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Eski Çorum Stadı'nın olduğu 56 bin metrekarelik alanı da şehrimizin marka değerini artıran vizyoner bir projeyle değerlendiriyoruz. Yer altı ve yer üstü parkları, bisiklet ve koşu yolları, çocuk oyun alanlarının yanı sıra her türlü spor tesisinin yer alacağı bu millet bahçesi projemizle ilgili adımları yakında atıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Kırkdilim Geçidi'nde yaşanan acıları, kaybolup giden hayatları en iyi Çorumluların bileceğine işaret ederek, "Özellikle yapımı devam eden ve hızlı tren noktasında da atılacak adım konusunda Ulaştırma Bakanımız bu çalışmaları sürdürüyor." dedi.

Hızlı tren projesi

Merzifon- Amasya tarafındaki yol çalışmalarını devam ettirdiklerini, Samsun-Amasya-Çorum- Kırıkkale hızlı tren projesini daha önce açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, "Saatte 200 kilometre hız yapacak hızlı tren hattımızın Çorum'a kadar ki kesimini yatırım programına aldık." diye konuştu.

Tarımda, Çorum'a 13 baraj, 3 gölet inşa ettiklerini, 3 baraj ve 1 gölet daha inşa edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Enerjide Çorum, Alaca, Dodurga, İskilip, Mecitözü, Merkez, Oğuzlar, Osmancık ve Sungurlu'ya doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Aşdağul, Bayat, Laçin ve Ortaköy'e de doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Şimdi bir müjdeyi sanayi ile ilgili verelim. Çorum'u ülkemizin en iddialı alanlarının başında gelen savunma sanayiinde öne çıkarıyoruz. Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 milyar liralık bir yatırımla barut, fişek ve kapsül üretim tesisi kuruyoruz. Üç ayrı fabrikadan oluşan ve ilk etabını 2023 Mayıs'ında hizmete almayı planladığınız bu yatırım, savunma sanayiine ayrı bir güç katacaktır. Cumhur İttifakı olarak, tam kapasiteyle Çorum'un genelinde el ele vererek, bir olacağız, beraber, olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Törenden notlar

Toplu açılış töreninin yapıldığı meydanda, "Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, ağzınızla kuş tutsanız size oy yok 6'lı masa", "6'lı masa menüsü: Yalan çorbası, koltuk kebabı, Kandil dolması, laf salatası, Selo kahvaltısı, Washington portakal" ifadelerinin bulunduğu pankartlar dikkati çekti.

Diğer pankartta ise üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'un fotoğrafları ile "Sayın Cumhurbaşkanımız yiğidin harman olduğu yere hoş geldiniz" ifadesinin yer aldığı görüldü.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, Vedat Demiröz, Mustafa Şen, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, milletvekilleri, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da yer aldı.

(Bitti)