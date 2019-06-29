Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi

4 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı INTEX Fuar Merkezi'ndeki görüşmede; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
Narendra Modi, Hindistan, Recep Tayyip Erdoğan, Dünya
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