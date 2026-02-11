Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın "100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun" çağrısı karşılık buldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde kıyafeti üzerinden tartışılan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i telefonla aradı. Erdoğan, görüşmede Güneş'e destek verdi ve "Çarşamba günü 100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun. Bembeyaz geliyorsun" dedi.
Erdoğan'ın daveti sonrası Zeynep Güneş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gitti. Güneş'e destek vermek isteyen Eskişehirli kadınlar da beyaz kıyafet giyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
