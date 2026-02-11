Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı deprem konut fiyatları hak sahiplerini memnun etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı deprem konut fiyatları hak sahiplerini memnun etti

11.02.2026 16:07
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da inşa edilen konutlara yerleşen hak sahipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ödeme planından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Kırıkçalı Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen Mine Emek, AA muhabirine, yeni evlerinde huzurla oturduklarını söyledi.

Emek, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 18 yıl boyunca 8 bin 750 lira taksitle evimizde oturacağız inşallah." dedi.

Depremzede Aliye Çoban da ödeme koşullarının kendileri için uygun olduğunu belirterek, "Evimize geçtik, çok memnunuz. Ödeme kolaylığı sağlandığı için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Malatya

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarına yerleşen Zeynep Şener ise evlerini çok beğendiğini dile getirdi.

Ödeme planından memnun olduklarını aktaran Şener, "Karar çok güzel. Evlerimizin pahalı olacağını düşünüyorduk ancak uygun bir ödeme planı açıklandı. Evlerimizden memnunuz, içi sıcak ve kullanışlı." ifadelerini kullandı.

Adıyaman

Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde tamamlanan deprem konutlarında yaşayan Birsen Yıldırım da depremlerde evlerini kaybettiklerini anımsattı.

Yeni konutlarında güvenle oturduklarını belirten Yıldırım, "Depremde evimiz yıkıldı, hak sahibi olduk. Kısa sürede evimiz teslim edildi. Yüzde 65'inin hibe edilmesi ve ödeme kolaylığı sağlanması bizim için çok iyi oldu." dedi.

Hak sahibi Mehmet Karayılan ise devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, "Yakınlarımızı kaybettik ancak devletimiz destek oldu. Açıklanan ödeme seçenekleri sayesinde kira öder gibi ev sahibi olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

