Cumhurbaşkanı Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanmalarını sağlayan İŞKUR Gençlik Programı'nın kapsamının genişletildiğini duyurdu. Yeni dönemde hem kontenjan hem de öğrencilere sağlanacak maddi destek artırılacak.

KONTENJAN 150 BİNE YÜKSELTİLDİ

Geçen yıl uygulamaya alınan programa gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar yaklaşık 220 bin kişinin bu imkandan yararlandığını açıkladı.

Öğrencilerin program sayesinde çalışma hayatını tanıma ve gelir elde etme fırsatı bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2027 döneminde kontenjanın 150 bine yükseltileceğini bildirdi.

GÜNLÜK 1375 TL, AYLIK 19 BİN 250 TL ÖDEME

Yeni dönemde programa katılan gençlere çalıştıkları her gün için 1375 TL ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılım sağlayan öğrenciler ise toplam 19 bin 250 TL'ye kadar destekten yararlanabilecek.

Ödemelerin yanı sıra öğrencilerin sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacak. Belirlenen koşulları sağlayan gençlere ayrıca 1250 TL promosyon ve çeşitli harcamalarında özel indirim olanakları sunulacak.

3 YILDA 3 MİLYON GENÇ HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin istihdama katılımını artırmayı amaçladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimizin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımalarına, tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla başlattığımız İŞKUR Gençlik Programı'na gençlerimiz de çok yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısı 220 bine yaklaştı."

Erdoğan, yeni döneme ilişkin hedefi ise "Gençliğin üretim çağı yani güç hamlemizle 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefliyoruz." sözleriyle açıkladı.