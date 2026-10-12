Cumhurbaşkanı Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından İŞKUR Gençlik Programı'nın kontenjanının 2026-2027 döneminde 150 bine çıkarılacağını açıkladı. Yeni düzenlemeyle programa katılan üniversite öğrencilerine günlük 1375 TL, ayda 14 gün çalışmaları halinde ise 19 bin 250 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Öğrencilerin sigorta primleri de devlet tarafından karşılanırken, belirlenen şartları sağlayanlara ek destekler sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanmalarını sağlayan İŞKUR Gençlik Programı'nın kapsamının genişletildiğini duyurdu. Yeni dönemde hem kontenjan hem de öğrencilere sağlanacak maddi destek artırılacak.

KONTENJAN 150 BİNE YÜKSELTİLDİ

Geçen yıl uygulamaya alınan programa gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar yaklaşık 220 bin kişinin bu imkandan yararlandığını açıkladı.

Öğrencilerin program sayesinde çalışma hayatını tanıma ve gelir elde etme fırsatı bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2027 döneminde kontenjanın 150 bine yükseltileceğini bildirdi.

GÜNLÜK 1375 TL, AYLIK 19 BİN 250 TL ÖDEME

Yeni dönemde programa katılan gençlere çalıştıkları her gün için 1375 TL ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılım sağlayan öğrenciler ise toplam 19 bin 250 TL'ye kadar destekten yararlanabilecek.

Ödemelerin yanı sıra öğrencilerin sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacak. Belirlenen koşulları sağlayan gençlere ayrıca 1250 TL promosyon ve çeşitli harcamalarında özel indirim olanakları sunulacak.

3 YILDA 3 MİLYON GENÇ HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin istihdama katılımını artırmayı amaçladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimizin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımalarına, tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla başlattığımız İŞKUR Gençlik Programı'na gençlerimiz de çok yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısı 220 bine yaklaştı."

Erdoğan, yeni döneme ilişkin hedefi ise "Gençliğin üretim çağı yani güç hamlemizle 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefliyoruz." sözleriyle açıkladı.

Recep Tayyip ErdoğanSigortaGençlikGündemGüncelKabineİŞKURSon Dakika

Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Singo yine yok Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Singo yine yok
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
19:05
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 19:49:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei