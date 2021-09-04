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Vatandaşın davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede çay içti - Son Dakika

Vatandaşın davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede çay içti

04.09.2021 23:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davet üzerine Rize'nin Salarha beldesinde vatandaşlarla kıraathanede çay içerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davet üzerine Rize'nin Salarha beldesinde vatandaşlarla kıraathanede çay içerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde açılışını gerçekleştirdiği Salarha Tüneli'nden geçti. Beldeden geçtiği sırada çay içmeye davet edilen Erdoğan, vatandaşın talebini kırmadı ve beldedeki bir kıraathanede onlarla birlikte çay içerek sohbet etti. Erdoğan'a kıraathanede Eski Başbakan Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Rize Milletvekilleri de eşlik etti.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Vatandaşın davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede çay içti
Vatandaşın davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede çay içti
Vatandaşın davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede çay içti
Vatandaşın davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede çay içti
Vatandaşın davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede çay içti
Vatandaşın davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede çay içti
Vatandaşın davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede çay içti
Vatandaşın davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede çay içti
Vatandaşın davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede çay içti
Vatandaşın davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede çay içti
Vatandaşın davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede çay içti

Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaşın davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanede çay içti - Son Dakika


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