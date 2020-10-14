Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması

14.10.2020 14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin, "Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin, "Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

AYM üyesi Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımının tartışıldığı dile getirilerek, "Sizin AYM'yle ilgili yorumlarınız ne olur?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Demek ki tartışmalı bir tweet attı. Tartışmalı bir tweet attığı için de tartışılır hale geldi. Bunu özellikle bireysel bir tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü 'Bütün çalışıyoruz. Işıklarımız yanıyor.' ifadesiyle zaten bir bütünü adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım burada söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi. AYM üyesinin adeta böyle bir sürecin içinde farklı bir şekilde yer alması adeta bir siyasete soyunmuş olması; çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içerisine girersin. Siyasetin içinde bunu da bundan daha ötesini de söyleme şansını da yakalarsın."

AYM üyesi Yıldırım'ın, "yanlış anlaşıldığını ve kamuoyundan özür dilediğini ifade ettiği" hatırlatılarak, "Sizce bu özür yeterli mi?" sorusuna Erdoğan, "Bunu şu anda AYM Başkanı ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini de onlar yapmalıdır." karşılığını verdi.

"İstanbul'daki yerel mahkemenin AYM kararını uygulamama yönündeki kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "O, tamamen yasanın kendi içinde sürdürdüğü bir süreçtir. Geçmişte de bunun örneği Şahin Alpay'la ilgili vardı. Yine yerel mahkeme bir karar vermek suretiyle böyle bir adımı atmıştı. Demek ki böyle bir adımı atabiliyor. Burada da yerel mahkeme, bu kararı vermek suretiyle atabileceği bir adımı atmıştır. Olay budur." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AYM'nin yapısında bir değişikliğin söz konusu olması gerektiğini belirttiği hatırlatılarak, "Gelecek dönemde buna ilişkin bir çalışma görebilecek miyiz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah." dedi.

Erdoğan, "Cumartesi günü vereceğiniz müjde, bir öncekine kıyasla daha mı büyük olur?" sorusuna, "İnşallah." karşılığını verdi.

Erken seçim tartışmalarının çok sık gündeme getirildiği aktarılarak, değerlendirmesi sorulan Erdoğan, "Bunlar, affedersin, çocuksu şeyler. Bunlar halen daha siyaseti anlamadılar. İlan edilen bir tarih var. Gelişmiş ülkelerde ilan edilen tarihin dışında hiç erken seçim, şu bu dedikodusu duyar mısınız? Bu, kabile devletlerinin işidir. Kabile devletlerinde bu olur. Bunun için de bizim gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023." diye konuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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