Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli motosikletçileri kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli motosikletçileri kabul etti

01.03.2022 11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli motosikletçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü'yü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü'yü kabul etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre milli motosikletçiler ile TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Erdoğan'ı İstanbul'da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporculara başarılar dilerken, Kenan Sofuoğlu'nun küçük oğlu Zayn Sofuoğlu da ufak bir gösteri yaptı.

Ziyarette ayrıca Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik de yer aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli motosikletçileri kabul etti - Son Dakika


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