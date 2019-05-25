Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
8 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 36. yıldönümünde, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuduğu bir video ile andı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:00 Kaynak: İHA
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