Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 36. yıldönümünde, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuduğu bir video ile andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 36. yıldönümünde, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuduğu bir video ile andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 36. yıldönümünde, şairin "Canım İstanbul" şiirini okuduğu bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısakürek'in şiirini okuduğu videoyu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Mekanın cennet olsun Üstad" notu ile paylaştı.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:00 Kaynak: İHA
İstanbul, Necip Fazıl Kısakürek, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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