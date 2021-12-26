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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde konuştu: (3)

26.12.2021 22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Necip Fazıl) O, benim de içinde bulunduğu kuşağın adeta bir mürşidi, muallimi, kültür ve sanat pınarlarını kurutan aydın vesayetine karşı bir direniş önderiydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Necip Fazıl) O, benim de içinde bulunduğu kuşağın adeta bir mürşidi, muallimi, kültür ve sanat pınarlarını kurutan aydın vesayetine karşı bir direniş önderiydi. Terörün, şiddetin ve Batı'ya öykünmenin kol gezdiği bir dönemde üstat sadece varlığıyla koca bir neslin kaybolup gitmesine de engel oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde 8'incisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, Necip Fazıl'ın meydanlarda haykıran gür sesi ile şiirleri, hikayeleri, tiyatroları ve denemeleri ile millete özellikle de gençlere umut aşıladığını, "Ayasofya mutlaka açılacak" derken Sultanahmet Meydanı'ndan gençliğe böyle hitap ettiğini söyledi.

"Elhamdülillah bu da bize nasip oldu ve Ayasofya açıldı"

Bunun rast gele bir ses olmadığını, bunun imanın gür sedası olduğunu dile getiren Erdoğan, "Elhamdülillah bu da bize nasip oldu ve Ayasofya açıldı. Sezai ağabeyin de dediği gibi 'Kaderin üstünde bir kader vardır.' Elhamdülillah ve kaderin üstündeki kaderi hem gördük hem yaşadık ve Ayasofya açıldı." dedi.

Necip Fazıl'ın, kendisinin de içinde bulunduğu kuşağın adeta bir mürşidi, muallimi, kültür ve sanat pınarlarını kurutan aydın vesayetine karşı bir direniş önderi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Terörün, şiddetin ve Batı'ya öykünmenin kol gezdiği bir dönemde üstat sadece varlığıyla koca bir neslin kaybolup gitmesine de engel oldu. Üstat Necip Fazıl, hayattaki en büyük gayesinin tarihini, dilini, dinini, aslını bilen fikir Mehmetçikleri yetiştirmek olduğunu söylemiştir. Gençlerin okumasından, araştırmasından, medeniyet değerlerine sahip çıkmasından daima mutlu olmuştur. Biz de her sene üstadın bu hayalini en azından edebiyat alanında gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz. İlk eser ödülleri ile genç kardeşlerimizi cesaretlendiriyor ve teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Star Yayın Grubu'na bu akşam gerek derece alanların eserlerini gerekse Necip Fazıl'ın eserlerini de birer hediye paketi olarak sunmalarından dolayı teşekkür etti.

"Nitelikli, yüreğimize dokunacak yeni eserler bekliyoruz"

Bu yıl "ilk eserler" alanında Safiye Gölbaşı'nın "Serazat", Kadir Daniş'in ise "Kitabü'l Acayip" adlı ilk eseri ile kitap severlerin huzuruna çıktığını belirten Erdoğan, "Anadolu'nun bereketli ikliminde filiz veren bu iki yetenekten gelecekte de çok değerli, nitelikli, yüreğimize dokunacak yeni eserler bekliyorum, bekliyoruz." dedi.

Bu yıl ki Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nü İspanya'nın Sevilla şehrinde doğan ve Kurtuba topraklarında hayatını sürdüren, farklı disiplinlerle çalışan ressam Haşim Kabrera'ya takdim ettiklerini aktaran Erdoğan, Kabrera'nın resimlerinin yanında heykelleri ve fotoğrafları ile de ülkesinin en tanınmış isimleri arasında yer aldığını söyledi.

Endülüs denince akla Kurtuba Ulu Cami'nin geldiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onun kubbesinde de ayet, o ayette de Allah'ın hangi hükmü var biliyor musunuz? "Ve la galibe illallah". 'Allah'tan başka galip yoktur, tek galip ancak Allah'tır.' Bu, şu anda hala Endülüs'te var. Hala o caminin kubbesini çerçeveleyen ayet. Bunu yaşamak, bunu bilmek bizler için çok çok önemli. Endülüs esintileri taşıyan eserleri hangi ülkede sergilense, büyük bir merak ve ilgiyle karşılanıyor. El emeği eserleriyle olduğu gibi mimarlık, şehirleşme, peyzaj, endüstriyel toplum ve ekonomiye dair özgür fikirleriyle de dikkatleri üzerine çeken Haşim Kabrera aramızda yok ama hanımefendi adına bu hediyeyi aldılar, kendilerine teşekkür ediyorum."

Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün bu yıl eserleriyle Uludağ olan Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a verildiğini belirten Erdoğan, "Bunu da doğrusu çok çok isabetli buluyorum. Süleyman Uludağ hocamız, tasavvuf, kelam, felsefe, fıkıh ve edebiyat sahalarında bir çok eserde imzası bulunan mümtaz bir isimdir. İslam düşüncesinin yapısı, İslam'da inanç konuları ve itikadi mezhepler, İslam'da emir ve yasakların hikmeti gibi bir çok kıymetli esere hocamız imza atmıştır. İslami ilimlerin hemen her sahasında araştırmaları bulunan Süleyman Uludağ hocamızı da kutluyor, kendilerine Rabbimden sıhhat ve afiyet içinde uzun bir ömür niyaz ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri'ni tevcih ettikleri isimleri tebrik edip, ödül merasiminin hayırlara vesile olmasını dileyerek, üstat Necip Fazıl ile birlikte dili, düşünceyi, hayatı güzelleştiren bütün şairleri, edebiyatçıları saygı ile anarak, üstadın aziz hatırasını bu ödülle yaşatan Star Medya Grubu'na teşekkür etti.

Ödül töreninden notlar

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri, belediye başkanları, akademi, edebiyat ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde bu yıl 6 ayrı dalda 7 isim ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, Mustafa Aydoğan'ı "Necip Fazıl Şiir Ödülü"ne, yazar Mukadder Gemici'yi "Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü"ne, Prof. Dr. Tahsin Görgün'ü "Necip Fazıl Fikir- Araştırma Ödülü"ne, Hashim Cabrera'yı "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü"ne, Prof. Dr. Süleyman Uludağ'ı "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne, Safiye Gölbaşı ve Kadir Daniş'i de "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülleri"ne layık gördü.

(Bitti)

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Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Uludağ, cumhurbaşkanı, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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