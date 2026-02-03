Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan\'da resmi törenle karşılandı
03.02.2026 18:01  Güncelleme: 18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan\'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk ziyaretini Suudi Arabistan ve Mısır'a yapıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RİYAD'DA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Riyad'a giden Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda, Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve eşi Ayşenur İşler karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı

VELİAHT PRENS SELMAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Dış Politika, Diplomasi, Güncel, Riyad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı - Son Dakika

