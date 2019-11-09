Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinde, Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı ve iki liderin 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit ettiği bildirildi.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımların da konuşulduğu kaydedildi.

Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
Gece karanlığında su kuyusuna düşen adam cep telefonu sayesinde kurtuldu Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 04:04:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]