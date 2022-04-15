Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla iftarda buluştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen haftalarda attıkları yeni bir adımla takdiri indirim başta olmak üzere bu çerçevede pek çok konuda daha ileri düzenlemeler getirdiklerini belirterek, "Şiddetin neden değil, sonuç olduğu gerçeğini asla unutmuyoruz. Şiddeti doğuran sebepleri tüm boyutlarıyla ortadan kaldırana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldiği iftarın ardından yaptığı konuşmada, kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin önüne geçmek için hukuki ve idari olarak pek çok yeni düzenlemeyi geçen 20 yılda Türkiye'ye kazandırdıklarına işaret etti.

Anayasada 2004 ve 2010'da yaptıkları değişikliklerle bu mücadeleyi hukuki açıdan en güçlü zemine kavuşturduklarını belirten Erdoğan, Mecliste kurulmasını teşvik ettikleri Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuyla da yasama tarafının da meseleye sahip çıkmasını sağladıklarını vurguladı.

Erdoğan, bakanlıkların her birinin kendi görev alanlarıyla ilgili olarak, tarihi önemde reformları hayata geçirdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Mesela 2005 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu, kadın cinayetlerine verilen cezaların artırılması konusunda çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Hiç şüphesiz bu konudaki en büyük devrim 2012 yılında çıkarttığımız 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' kanunudur. Bu kanunla ilk defa 'şiddet', 'ev içi şiddet', 'kadına yönelik şiddet' gibi kavramlar tanımlanarak, hayatın her alanında kadının korunması sağlanmıştır. Özellikle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) yaygınlaşmasıyla bu konuda kadınlarımıza rehberlik edecek, destek verecek mekanizmalar da oluşturulmuştur. Son 10 yılda kadın konukevlerinde toplam 325 bin kadının ve 190 bin çocuğun misafir edilmesi, hem sorunun büyüklüğünün hem de yürütülen mücadelenin ne derece etkin ve yaygın olduğunun işaretidir."

5 ayrı dilde çevirisi yapılan KADES'ten yabancı uyruklu kadınlar da faydalanabiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar hazırladıkları dört ayrı kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planında yer alan hedef, strateji ve faaliyetlerin harfiyen uygulanmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, koruyucu ve önleyici hizmetlerden toplumsal farkındalık çalışmalarına kadar her alanda çok önemli ilerlemeler yaşandığını gördüklerini kaydetti.

Emniyet teşkilatının bünyesinde, 81 ilde ve ilçelerin tamamında kurulan aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büroları vasıtasıyla ihtiyaç duyan kadınların hep yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kısa adı KADES olan Kadın Acil Destek Uygulaması, şiddet mağduru kadınlarımıza tek tuşla emniyet teşkilatımıza ulaşma ve hızla müdahale imkanı veren, dünya çapında takdir gören bir yeniliktir. Üstelik bu uygulamanın 5 ayrı dilde çevirisi de yapılarak, ülkemizdeki yabancı uyruklu kadınların da hizmetten faydalanabilmesi temin edilmiştir. Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3,5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir."

"Sadece müdahaleleri ve cezaları artırarak bu sorunun çözülemeyeceğini biliyoruz"

Erdoğan, yargıya intikal eden konuların etkin bir şekilde soruşturulması ve hızla neticeye bağlanması için de özel savcıların görevlendirildiğine değinerek, aynı şekilde koruyucu ve önleyici tedbir kararları hususundaki ihtisaslaşmayı sağlamak için de tedbir mahkemelerinin belirlendiğini aktardı.

Sadece geçen yıl mahkemeler tarafından 281 tedbir kararı verildiğini, kadına karşı işlenen suçlarla ilgili tutuklama kararlarının da yüzde 200'e varan oranlarda arttığının görüldüğünü söyleyen Erdoğan, kolluktan savcılığa ve mahkemelere kadar kadına yönelik şiddet konusunda her kurumdaki muhatapların teke indirilerek güçlü bir koordinasyon sağlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yeni düzenlemelere işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son olarak, geçtiğimiz haftalarda attığımız yeni bir adımla takdiri indirim başta olmak üzere bu çerçevede pek çok konuda daha ileri düzenlemeler getiriyoruz. Tabii sadece müdahaleleri ve cezaları artırarak bu sorunun çözülemeyeceğini biliyoruz. Şiddetin neden değil, sonuç olduğu gerçeğini asla unutmuyoruz. Şiddeti doğuran sebepleri tüm boyutlarıyla ortadan kaldırana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Cinayete kurban giden tüm kızlara, kadınlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz eden Erdoğan, Allah'tan kendilerini ramazana ulaştırdığı gibi hayırla, huzurla, sağlıkla, esenlikle bayrama da kavuşturmasını diledi.

Notlar

Programa, Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet, yengesi Songül Çet ve yeğeni Hüseyin Çet, Nuray Demir'in dedesi Osman Gül ve teyzesi Nuriye Gül Çevik, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu ve amcası Remzi Haytaoğlu, Dilek Kaya'nın babası Mehmet Kaya, Sıla Şentürk'ün annesi Asiye Şentürk ve babası Bekir Şentürk, Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız ve kardeşi Merve Yıldız, Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, ağabeyi Fatih Cengiz ve yengesi Selfinaz Cengiz, Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü ve kardeşi Hüseyin Ünlü, Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut ve babası Ahmet Bulut, Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ve babası Sıddık Gültekin, Müzeyyen Boylu'nun annesi Türkan Boylu ve dayısı Süleyman Yüksel, Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan, babası Mehmet Aslan ve kardeşi Beste Güler Aslan, Hatice Senem'in ağabeyi Yusuf Kurban ve kuzeni Cemal Öz, Hafize Kurban'ın annesi Huriye Balık ve babası Mustafa Balık katıldı.

Programda, Müzeyyen Boylu'nun annesi Türkan Boylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dava için yardım istedi.

Duygusal anların da yaşandığı programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan şiddet mağduru kadınların anneleriyle tek tek sohbet etti. Erdoğan, Dilek Kaya'nın babası Mehmet Kaya ve Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet ile de görüştü. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu Emine Erdoğan'a sarılarak ağlarken, Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz de sohbet esnasında gözyaşlarını tutamadı.

(Bitti)