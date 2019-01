Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Topraklarımıza Göz Dikenlerin Gözlerini Çıkaracağız"

ORDU - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış güçlerin Türk topraklarına göz diktiğine dikkat çekerek, "Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler. Onun için dik duracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük, tünellere gömdük. Aynı şekilde Cerablus'ta, El Bab'da, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik" diye konuştu.

Afrin'e düzenlenen harekatın bugün birinci yıl dönümü olduğunu ve bu harekat sırasında şehitler olduğunu anımsatan Erdoğan, şehitlerin ruhuna Fatiha okunmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce Savunma Bakanım, Genelkurmay Başkanım ve kuvvet komutanlarım onlar da Afrin'in birinci yıl dönümü ile ilgili oradan bağlantı kurduk ve onlarla görüşmemizi yaptık. Bu görüşmede oradaki bütün general, subay, astsubay ve uzman çavuşlara seslendim, şimdi buradan yine sesleniyorum ve biz onlarla Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük, tünellere gömdük. Aynı şekilde Cerablus'ta, El Bab'da, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik" diye konuştu.

Harekat sırasında şehitlerin olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz biliyoruz ki bizim dinimizde şehadetin durumu çok farklı. Allahımız ne buyuruyor, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz'. Onlar bizi görüyorlar, dolayısıyla bizler o şehitlerimizle bugünlere geldik. O şehitlerimizle işte 20 milyon kilometrekarelik vatan topraklarından nereye geldik? 780 bin kilometrekareye. Nereden nereye. Çanakkale olmasaydı 780 bin kilometrekare de olmazdı. Kurtuluş Savaşı olmasa bu da olmazdı. Şimdi elimizdeki bu topraklara da göz dikmeye kalkıyorlar. Bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamacaksınız. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler. Onun için dik duracağız. Mesele ne Suriye meselesidir, ne Irak meselesidir. Doğu Akdeniz veya Ege meselesi değil, doğrudan doğruya Türkiye meselesi, Türk milleti meselesi olduğunu benim Ordulu kardeşlerim çok iyi biliyor ve içeride dışarıda her gün ağız değiştirenlerin, her gün tavır değiştirenlerin, her gün politika değiştirenlerin aslında neyin peşinde olduğunu Ordu gayet iyi biliyor. Bunun için de Ordu Cumhurbaşkanına sahip çıkıyor, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine sahip çıkıyor, AK Parti belediyeciliğine sahip çıkıyor."

