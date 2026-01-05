Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye\'nin F-35\'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli
05.01.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg'e yazılı bir röportaj verdi. Erdoğan röportajda F-35 konusuna değinerek "Türkiye'nin bedelini ödediği F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi iki stratejik ortak olan Türkiye ve ABD'nin yanı sıra NATO'nun güvenliği için de önemli ve gereklidir. Bizim için esas olan, Türkiye'nin itibarının korunması ve bankamızın haksız bir şekilde cezalandırılmamasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg'e yazılı bir röportaj verdi. Erdoğan röportajda Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği, F-35 programına yeniden dönüş süreci, NATO'nun güvenliği, enerji güvenliği ve ABD'den LNG tedariki, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında yürütülen diplomatik temaslar, Gazze'de konuşlanması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü ve Türkiye'nin bu süreçteki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TEMENNİMİZ ADİL BİR SONUCA ULAŞILMASI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı değerlendirmelerde "Sayın Trump'ın yeniden göreve başlamasıyla birlikte Türkiye - ABD ilişkilerinde daha makul ve olumlu bir zemine geçilmesi yönünde bir imkan doğmuştur. Türkiye'nin bedelini ödediği F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi iki stratejik ortak olan Türkiye ve ABD'nin yanı sıra NATO'nun güvenliği için de önemli ve gereklidir. Bizim için esas olan, Türkiye'nin itibarının korunması ve bankamızın haksız bir şekilde cezalandırılmamasıdır. Görüşmeler bu çerçevede devam etmektedir. Temennimiz hem hukuka uygun hem de iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkla mütenasip adil bir sonuca ulaşılmasıdır" diye konuştu.

"ENERJİ GÜVENLİĞİMİZ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDERİZ"

Erdoğan röportajda ayrıca "Özellikle ABD menşeli LNG tedarikimizi kayda değer ölçüde artırdık" diyerek ABD'nin Türkiye'nin LNG tedarik zincirinde önemli bir yer tuttuğunu belirti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin duruşu çok nettir; biz milli menfaatlerimiz ve enerji güvenliğimiz doğrultusunda hareket ederiz. Hidrokarbon ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılayan bir ülke olarak enerji güvenliğimizi etkileyecek her başlıkta dikkatli ve dengeli hareket etmek durumundayız" ifadelerini de kullandı.

"GÜÇLÜ VE DENGELİ DİPLOMATİK TEMASLAR YÜRÜTEBİLEN YEGANE AKTÖRÜZ"

Erdoğan, "Türkiye olarak hem Sayın Putin ile hem Sayın Zelenskiy ile doğrudan konuşabilen, aynı anda Washington, Brüksel hattında olsun NATO ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde olsun somut girişimlerde bulunarak güçlü ve dengeli diplomatik temaslar yürütebilen yegane aktörüz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN OLMADIĞI BİR MEKANIZMANIN FİLİSTİN HALKININ GÜVENİNİ KAZANMASI ZORDUR"

Erdoğan, "Gazze'de konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün başarı şansı, sahada meşruiyeti olan aktörlerin içinde yer almasına bağlıdır. Türkiye dahil Şarm el Şeyh Deklarasyonu'na taraf olan ülkelerin bu süreçteki en meşru aktörler olduğunun bilinmesi gerekir. Takdir edersiniz ki Türkiye'nin olmadığı bir mekanizmanın, Filistin halkının güvenini kazanması bu anlamda zordur. Biz hem Filistin tarafıyla derin tarihi bağlarımız hem İsrail ile geçmişte yürüttüğümüz güvenlik ve diplomasi kanalları hem de NATO üyesi bir ülke olarak bölgesel etkinliğimiz itibarıyla bu tür bir misyonun anahtar ülkesi konumundayız" cümlelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Bloomberg, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Enerji, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli - Son Dakika

Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor
Galatasaray’ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama
Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe’den vazgeçtim Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'den vazgeçtim
Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu: “Devam edecek“ Maduro'yu kaçıran ABD'nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu: "Devam edecek"
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı 8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

15:23
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
15:23
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu İşte gözaltına alınanların isimleri
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri
15:09
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
14:36
İstanbul’da hava bir anda değişecek Kar, fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor
13:50
Maduro sonrası harekete geçti İşte Hamaney’in Esad benzeri kaçış planı
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı
13:32
ABD’nin kaçırdığı Maduro’nun oğlundan çok konuşulacak “ihanet“ çıkışı
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak "ihanet" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 16:04:40. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.