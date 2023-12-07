Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e Gazze kitabı hediye etti

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"Erdoğan\'ın önünde nasıl eğilirsin?" diye tefe koyuyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'i ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşme sonrası Miçotakis'e Gazze'nin tarihini anlatan bir kitap hediye etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YUNANİSTAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyaret düzenledi. Erdoğan, mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ve Yunan Başbakan Miçotakis ile bir araya geldi. Olumlu atmosferde gerçekleşen ziyarette iki ülke arasındaki gelişmeler masaya yatırıldı. Ziyarette ayrıca, Erdoğan ve Miçotakis, iyi ve dostane komşuluk ilişkilerini sürdürmek için Atina Bildirisi'ni imzaladı.

ERDOĞAN, MİÇOTAKİS'E GAZZE KİTABI HEDİYE ETTİ

Yunan gazetelerinden Protothema'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'e Gazze'nin tarihiyle ilgili kitap hediye etti.

MİÇOTAKİS, İSRAİL DESTEK VERMİŞTİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonu sonrası İsrailli mevkidaşı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediklerini yineleyerek Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması gerektiğini belirtmişti.