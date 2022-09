Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması"nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir "Türkiye bir doktor, bir mühendis, bir sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı." türü hezeyanlarla gençlere umutsuzluk pompalanmaya çalışıldığını belirterek "Mükemmel çalışma ve hayat standartlarına sahip gösterdikleri ülkeler, karşı karşıya kaldıkları enerji ve gıda krizinin çözümü için bizden yardım istiyorlar." dedi.

Erdoğan, Sakarya'daki Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması" programında yaptığı konuşmada, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimini, nüfusu 82 milyon olan Türkiye'de 26 milyon 330 bin oyla tamamladıklarını hatırlattı.

AK Parti'nin ilk kez iktidara geldiği 2002 seçiminden sonra nüfusu yüzde 26 artan Türkiye'de oylarını yaklaşık yüzde 150 artırdıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu artışı en çok neye borçluyuz biliyor musunuz? Gençlerimize borçluyuz. Biz seçme ve seçilme yaşını düşürdükçe, gençlerimizin sandığa gitme oranı arttıkça, AK Parti'nin oyu yükseldi. Biz göreve geldiğimizde oy kullanmanın yaşı kaçtı? 30, 30'un altındakiler oy kullanamıyordu. Peki bunu 25'e kim indirdi, 18'e kim indirdi? 25 yaşa indiren biziz. 18 yaşa indiren de biziz. Çünkü CHP gençlere güvenmiyordu. '25 yaş, Meclis'i çoluk çocuğa mı bırakacağız?' '18 yaş, Meclis'i çoluk çocuğa mı bırakacağız?' Bu ifadeleri kullanıyorlardı. Biz ne dedik, 'Kendinize gelin. İstanbul'un fethini gerçekleştiren genç 18 yaşındaydı.' İşte biz o ecdadın torunlarıyız. Dolayısıyla biz gençliğimize güveniyoruz. İnanıyoruz ki bizim gençliğimiz şu anda nasıl parlamentoda 18 yaş genç, parlamentoyu evirip çeviriyorsa bundan sonra bunu çok daha başarılı bir şekilde yürütecek."

Gezi Parkı odaklı olayların başladığı 2013 yılında birilerinin yine harflere döktükleri semboller üzerinden gençlerle aralarındaki bağın koptuğunu varsayarak ellerini ovuşturmaya başladığını söyleyen Erdoğan, hemen bir yıl sonra yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 52'yle o güne kadar en yüksek oyu aldıklarını, milletvekili seçimlerinde yüzde 50, mahalli seçimlerde yüzde 44 oy alarak rekor seviyelere ulaştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'dan DHKP-C'ye, FETÖ'den DEAŞ'a kadar tüm terör örgütlerinin üzerlerine saldırdığı bir dönemde en büyük desteği gençlerden aldıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Ülkemize yapılan en büyük ihanetlerden biri olan 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi de yine sizler de eser yazdınız. O gece meydanlarda ak sakallı pirifanilerle çocuğunu evinde bırakıp meydanlara koşan kadınlarımızla beraber en çok da gençlerimiz vardı. Sevgili gençler benim en yakın mesai arkadaşlarımdan bir tanesi olan, iletişimimi yürüten Erol Olçok diye bir dava arkadaşım vardı. Onun da bir yavrusu vardı, ismi Abdullah Tayyip. O gece köprüde ne yazık ki bu hain FETÖ'cüler Erol'u da Abdullah'ı da göğsünden ve sırtından vurarak şehit ettiler. 15-16 yaşındaydı Abdullah."

"Bu ülkenin gençlerine sabah akşam karamsarlık aşılamaktan vazgeçin"

Sakarya'da bugün gençlerle birlikte olduklarını, 2023 seçimlerinin yapıldığı gün de yine gençlerle omuz omuza yol yürüyeceklerini belirten Erdoğan, "Buna rağmen kendi kısır siyasi görüşlerini, ideolojik dayatmalarını, sapkınlıklarını ısrarla gençlerimizin tamamına teşmil etmeye çalışanlar elbette boş durmuyor, durmayacak. Sakarya'dan şu güzel salonun atmosferinden tüm bu istismarcılara sesleniyorum. Gençlerimizi rahat bırakın. Gençlerimizin yakasından düşün. Gençlerimize yalan söylemeyin. Gençlerimizin gözünü boyamaya, ruhunu kirletmeye, zihnini bulandırmaya çalışmayın. Bu ülkenin gençlerine sabah akşam karamsarlık aşılamaktan vazgeçin. Gençlerimizin özgürlüklerini ellerinden alarak onları modern çağın köleleri haline getiremeyeceksiniz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi buradan tekrar ediyorum. Kimlere? CHP'ye. Kimlere? 6'lı masanın etrafında bulunanlara. ya siz değil miydiniz, gençlerin seçilme yaşını önce 25'e, ardından 18'e düşürmeye çalışırken bize karşı çıkanlar? Siz değil miydiniz, bizi, parlamentoyu ve belediye meclislerini çoluk çocukla doldurmakla itham edenler? Siz değil miydiniz, her bir gencimiz yüksek öğrenim imkanına sahip olsun diye 81 vilayetimizde üniversite kurmamızı kıyasıya eleştiren? Siz değil miydiniz, Anayasa Mahkemesi'ne dava açarak gençlerimize verdiğimiz bursları engellemeye çalışan? Gençler, bunlara soralım. Siz değil miydiniz, kız evlatlarımızın, eğitim öğretim özgürlüğünün önünü kesmek için üniversite kapılarına ikna odaları kuran? Siz değil miydiniz, sırf imam hatiplerin önünü kesmek için tüm meslek okullarını özellikle öldürmeye çalışan? Siz değil miydiniz, hanım kardeşlerimizin başörtüleriyle çalışabilmelerini engellemek için yönetmelikler çıkartan? Siz değil miydiniz, yüksek öğrenim yurtlarımızın sayısını arttırmaya, kredi ve burs imkanlarını genişletmeye çalışırken bize engel üstüne engel çıkartanlar? Siz değil miydiniz, yerli arabamız Togg'dan yerli insansız hava aracımız Bayraktar'a kadar her teknoloji atılımımıza balta vurmaya çalışan? Velhasıl siz değil miydiniz, geleceğimiz ve özellikle de gençlerimiz için yaptığımız her hizmetin önüne takoz olan?"

"Konut kampanyamıza kulp takmak için iftiralara başvurdular"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "takoz siyasetinin" son örneğini TOKİ vasıtasıyla başlattıkları 250 bin sosyal konut kampanyasında bir kez daha yaşadıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz gençlerimize pozitif ayrımcılık yaparak yüzde 20 oranında yani 50 bin konutluk kontenjanı gençlerimize ayırdık. Amacımız hayata yeni başlayan gençlerimizin konut sorunlarını şimdiden çözmelerine yardımcı olarak daha büyük, daha cesur, daha özgüvenli adımlar atmalarını sağlamaktır. Buna da karşı çıktılar. Konut kampanyamıza kulp takmak için akıllara zarar nice yalanlara, nice iftiralara başvurdular. İş yapmak, hizmet ve proje üretmek yerine, günlerdir nefeslerini bizim projemize çamur atmak için harcıyorlar ama biz 20 yıldır bu kervanı onlara rağmen yürüttüğümüz için hiçbirine kulak asmıyoruz. Salgın döneminde de benzer yöntemlerle ülkemizi küçük düşürmeye, milletimizi tahkir etmeye çalışmışlardı. Sonuçta Türkiye bu sağlık krizini en iyi yöneten ülke olarak sadece kendi vatandaşlarına gereken hizmetleri vermekle kalmadı, dünyanın dört bir yanına da yardım etti. Diğer ülkeler vatandaşlarını adeta ölüme terk ederken, biz dünyanın dört bir yanındaki hasta insanlarımızı ambulans uçaklarla yurdumuza taşıdık."

"Hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir 'Türkiye bir doktor, bir mühendis, bir sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı.' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar. Mükemmel çalışma ve hayat standartlarına sahip gösterdikleri ülkeler, karşı karşıya kaldıkları enerji ve gıda krizinin çözümü için bizden yardım istiyorlar. Emin olun bu tür beşinci kol faaliyeti ürünü kampanyalara alet olanların başları sıkıştığında kaçıp gelecekleri yer, yine Türkiye olacaktır. Şimdiden bunun işaretleri görülmeye başlandı. Gelsinler, teröre bulaşmamış ve ülkesine ihanet etmemiş herkese bizim kucağımız da gönlümüz de açık. Hazreti Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaşi Veli'nin, Ahi Evran'ın yaşadığı toprakların bereketi ve bıraktığı medeniyet mirasının gücü hepimize yeter." diye konuştu.

Gençlere, "Sizlerden tek isteğim kimsenin sizi kullanmasına, sömürmesine, ruhunuzu ve zihninizi kirletmesine izin vermeyin." diye seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeter ki siz özgürlüğünüze sahip çıkın, iradenize sahip çıkın, geleceğinize sahip çıkın. Yeter ki inancınıza, imanınıza, tarihinize, kültürünüze, ecdadınıza sahip çıkın. Yeter ki kendinizi geliştirin ülkenin kazanımlarına sahip çıkarken vizyonumuza da sıkı sarılın. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının tamamlanmasının önüne bunların hiçbiri geçemeyecektir. Hazırsanız, hemen son cümlelerimizi okuyalım. Gür seda ile Türkiye duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

Kampanyanın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, konuşmasının sonunda gençlerle beraber Orhan Gencebay'ın "Mevsim Bahar Olunca" şarkısını dinledi.

Erdoğan, daha sonra "İlk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a" yazılı grafitilere imza attı.

Notlar

İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a programının yapıldığı Serdivan Spor Salonu, gençler tarafından saatler önce dolduruldu.

Salonda "Zırvalarla Zirveler Yıkılmaz", "AK Parti Gençlik Çağında, Gençlik AK Parti'nin Yanında", "Bakıyorum Reis'e Evet Diyorum Doğdu Güneşim", "Ufka Bak Yiğidim İnkılaba Az Kaldı", "İlk Oyumuzla 2023'te Seni Tekrar Başkan Yapacağız" yazılı pankartlar asıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti flamaları taşıyan gençler, sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan için slogan attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girişinin ardından kendisi için saha içinde hazırlanan platformda yürüyerek gençleri selamladı.

Erdoğan besteci, aranjör ve prodüktör Erdem Kınay'ın performans sergilediği söz ve müziği Kaan Tangöze'ye ait "Senden Daha Güzel" eseriyle salonu dolaştı.

Salonu dolduran gençlerin birçoğu, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siluetinin bulunduğu tişörtler giyerken Erdoğan'ın hitabı sırasında salonda "Çok Rahat Çok Profesyonel" yazılı dev bir pankart açıldı.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, partililer, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

(Bitti)