Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, ülkeye turist çekme noktasında yaptığı faaliyetlerle ilgili tüm çalışmalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) de dahil edeceğini açıkladı.

Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın ev sahipliğinde, bir otelde onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Burada STK temsilcileriyle bir araya gelen Oktay, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, güçlü bir heyetle geldikleri KKTC'de verimli bir gün geçirdiklerini belirtti.

1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın düzenlenmesinin sebebini anımsatan Oktay, "Barış Harekatı, öncesinde oluşan ve onlarca yıl süren bir zulmün sonunda dökülen kanın durdurulması için yapılmıştır. Bunun için ismi 'barış' olmuştur. Daha sonrasına baktığınızda her iki toplumda da kan akan herhangi bir çatışma olmamıştır." dedi.

Kapalı Maraş bölgesinin kapatılmasının ardından, yarım asırdır nasıl çözüm bulunabileceğinin konuşulduğuna işaret eden Oktay, "Burada cennet gibi bir mekanın çürüdüğünü görüyoruz. Binalarına kadar çürüyen bir alan görüyoruz. Dolayısıyla bugün bu mesajı en yüksek şekilde haykırmak için biz buraya geldik. Türkiye'nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Kıbrıs Türk'ünün de artık sabrı bitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, bölgenin tekrardan canlanması için ikinci bir "yarım asır" beklemeyeceklerini vurgulayarak, sorunun çözümü için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

KKTC'deki sağlık, tarım ve enerji alanlarıyla ilgili yapılabilecekleri her fırsatta değerlendirdiklerini kaydeden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

KKTC'nin üreten bir ülke olması gerektiğini, bu kapsamda ülkedeki sivil toplum örgütlerinin, iş dünyasının ve vakıfların üzerine düşeni yapması gerektiğini anlatan Oktay, bu noktada Türkiye'nin de üzerine düşeni sonuna kadar yapacağını kaydetti.

KKTC'nin seçim dönemi içinde bulunduğuna değinen Oktay, "Avrupa Birliği ülkelerinde veya farklı ülkelerde olduğu gibi bu seçim döneminde Türkiye'nin bir seçim malzemesi yapılmaması son derece önemlidir. Bizim bu konudaki hassasiyetimizi, Kıbrıs'taki tüm kardeşlerimizin de bildiğini düşünüyoruz. Gönül birlikteliğinin olduğunu biliyoruz. Ben tekrar bu sürecinde tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına, halkına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Türkiye, turist çekme noktasındaki çalışmalarına KKTC'yi dahil edecek"

Oktay, turizm alanında bir çalışma başlattıklarını açıklayarak, "Bu yıl turizmde 52-53 milyonu yakalamış durumdayız. Zannediyorum 34 milyar dolar turizm gelirini yakalamış durumdayız. Hedefimiz 2023 itibarıyla 70 milyon turist sayısını aşmaktır. Gelir olarak da 65 ve 70 milyar dolar arasına çıkma hedefimiz var." dedi.

KKTC'ye gelen turist sayısını ve turizm gelirlerini artırmak için Türkiye'nin çalışmalar yapacağını vurgulayan Oktay, "Türkiye, ülkeye turist çekme noktasında yaptığı faaliyetlerle ilgili tüm çalışmalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dahil edilecektir." bilgisini paylaştı.

Oktay, üretmeye odaklanıldığında Kıbrıs'ın çok daha güzel noktalarda olacağına işaret ederek, hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin bu çerçevede çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

Programa, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye ve KKTC'den milletvekilleri katıldı.