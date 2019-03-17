Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Christchurch'te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Christchurch'te

31 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Christchurch'te, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştü.

Oktay'ın konakladığı otelde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Görüşmede, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin Türk milletinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın derin üzüntüleri iletildi.

Yaralı Türk vatandaşlarının son durumu ve soruşturma hakkında detaylı bilgi alınan görüşmede, saldırının bireysel olaydan ziyade organize bir eylem olabileceğinden hareketle Türkiye'nin tecrübesiyle Yeni Zelanda'ya her türlü desteğe hazır olduğu mesajı verildi.

Aşırı sağcı eğilimlerin arttığının ve ırkçılığın yanı sıra İslam düşmanlığının körüklenmesinin üzüntü verici olduğu vurgulanan görüşmede, bu uç yaklaşımların terör eğilimli kişileri teşvik ettiğinin açık olduğu belirtildi.

Görüşmede, saldırının açıkça bir terör eylemi olduğu, bugün Müslümanlara saldıran teröristlerin yarın başka din mensuplarına yönelebileceği, terör saldırılarına karşı ortak karşı duruş gösterilmesi gerektiği önemle vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:10 Kaynak: AA

Politika
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