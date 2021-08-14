Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan düşen Rus uçağı hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u telefonla arayarak, yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan ve kaza kırıma uğrayan Rus yangın söndürme uçağı hakkında bilgi aldı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın duyulduğu ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren gelişmeleri ümit besleyerek yakından takip ettiğim Kahramanmaraş'taki uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın maalesef hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Aziz milletimize başsağlığı diliyor, dost Rus halkına taziye dileklerimi iletiyorum."