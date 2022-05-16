Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin'den Yenice'ye doğal gaz müjdesi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Yenice ilçesinin kısa sürede doğal gaza kavuşacağını bildirdi.

Şahin, gazetecilere, doğal gazın vatandaşların her an gündeminde olmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Karadeniz doğal gazının Karabük'e ve Yenice'ye yakın Filyos'ta toplanarak evlere dağıtılacak olmasının sevindirici olduğunu belirten Şahin, "Karabük merkezin dışında ilk doğal gazı biz takip ederek o zaman Karabük Milletvekiliydim, Eskipazar'ımıza kazandırmıştık. Nüfus itibarıyla Eskipazar'dan sonra gelen ilçemiz Yenice idi. Artık sıranın Yenice'ye geldiğini bir Yenice ziyaretimizde Yenicelilerle paylaşmıştık." dedi.

Şahin, KARGAZ yetkililerinin kendisine Yenice'nin doğal yapısının ilçeye doğal gaz getirilmesi konusunda bazı zorlukları taşıdığını söylediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Biz her zorluğu aşmasını bilen siyasi iktidarız. Bu konuyu takip ettik. AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş Beyler bu konuyu takip ettiler. İl Başkanımız İsmail Altınöz de il başkanları toplantısında konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız da talimat vermişler. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından KARGAZ'ın genişleme programı içerisine alındı."

"Ciddiyetle takip edeceğiz"

Bugün KARGAZ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile görüştüğünü aktaran Şahin, "Kendisi 'Bu konuyu biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanının talimatları da var. Siz de zaten öteden beri takip ediyorsunuz. İnşallah 1 yıl içerisinde doğal gazı Yenicemize kazandıracağız.' ifadesini kullandı. Bundan büyük memnuniyet duydum." diye konuştu.

Şahin, memleketi Karabük'ün her türlü sorunuyla ilgilendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yenice Belediye Meclisi de doğal gazın Yenice'ye kazandırılması konusunda karar çıkarttı. Artık bundan sonra yapılması gereken şey, işin gerçekleşmesi için kazmanın bir an önce vurulmasıdır. Şimdi bunu bekliyoruz. Ciddiyetle takip edeceğiz. Ahmet Ahlatcı Bey bir söz vermişse yerine getirir. Eskipazar için de öyle olmuştu. İnanıyorum ki Yenice'de de bu sözünü yerine getirecektir. Öncelikle Yenice'nin yerel yöneticilerinin bu işi çok ciddi takip etmesi lazım. Belediye Başkanı arkadaşımız Zeki Çaylı Bey'in takip etmesi lazım. Yeniceliler çok arzu ediyorlar. 'Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.' diye KARGAZ'a güvence vermeleri lazım. Onları teşvik etmeleri, özendirmeleri lazım. İnşallah bu birlikte yapıldığı takdirde Yenice kısa sürede doğal gaza kavuşur diye düşünüyorum."