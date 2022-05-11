Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl teşkilatından yaş taban fiyat açıklaması - Son Dakika
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Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl teşkilatından yaş taban fiyat açıklaması

11.05.2022 13:34
Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl teşkilatından yaş taban fiyat açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatını desteklemeyle birlikte 10 lira olarak talep ettiklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, bu yıl yaş çay kilogram taban fiyatını desteklemeyle birlikte 10 lira olarak talep ettiklerini söyledi.

Deniz, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, üst üste gelen yüksek zamlar nedeniyle vatandaşların ve çay üreticilerinin büyük sıkıntı içerisinde olduğunu iddia etti.

Deniz, çayın ulusal bir ürün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çay yoğun talep içeren ve yaşamın her alanında sürekli olarak tüketilen bir üründür. Dünyada en çok çay tüketen ülkeyiz. Bu nedenle çay aynı zaman ulusal güvenlikle ilgili bir üründür. Çay sektörü acilen desteklenmesi gereken bir sektördür. Aynı zaman da tüm tarım sektörleri öncelikle desteklenmelidir. Yaş çay alım fiyatı desteklemelerle birlikte kilogramı en az 10 lira olmalıdır."

Deniz, üreticiyi koruyacak Çay Kanunu'nun tüm tarafların katılımıyla acilen çıkartılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Meydanı, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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