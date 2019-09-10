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ÇYDD Genel Merkezi ve Şubeleri Sivas Kongesi'nin 100. yılında Sivas'taydı

1 saat önce

Milli mücadelenin önemli bir dönüm noktası olan Sivas Kongresi'nin 100. yılı, iki günlük yoğun ve coşkulu bir programla kutlandı.

ÇYDD Genel Merkezi ve Şubeleri Sivas Kongesi'nin 100. yılında Sivas'taydı, System.String[]

İlk gün Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Valilik ve Belediye ziyaretleri ile devam etti. Ardından Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Mustafa Özmen tarafından sunulan, Sivas Şube Başkanı Munise Amca ve Genel Başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in açılış konuşmalarıyla devam eden toplantıya başlandı.

Merhum sanatçı ve aydınımız Fikret Kızılok'un "Devrimcinin Güncesi" albümünden Atatürk'ün hayatını konu alan etkileyici video klipler izlendi. Ardından Sivas Cumhuriyet Ünivesitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Necip Günaydın "Milli Mücadelede Sivas" konulu duygulu ve bilgi yüklü bir konferans verdi.

Öğleden sonraki oturumlara Genel Başkan Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in genel merkez çalışmaları bilgilendirme sunumu ile başlandı. Ardından Genel Başkan Yardımcısı Av. Nur Gerçel, Sayman Nilgün Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri Tijen Mergen, Garip Başakçi, Prof. Dr. Cihan Demirci, Genel Merkez Gençlik Birimi Kolaylaştırıcısı Uğur Mumcu Yıldız ve Adım Adım Projesi Sorumlusu Deniz Dilara Çatak çalışma alanlarıyla ilgili sunumlar yaptılar.

İkinci oturumda Bodrum Şube Başkanı Meral Saraçbaşı ve Çukurova Şube Başkanı Sibel Özgümüş yönetiminde şubelerimizin söz aldığı serbest kürsü gerçekleştirildi.

Toplantı programı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sedat Durna'nın kapanış konuşması ile sona erdi.

Ardından Sivas Şubesi tarafından hazırlatılan 100. yıl pastası coşkuyla kesildi ve ikram edildi.

İlk günün programı akşam kent meydanında ses sanatçısı Fuat İnan ve ekibinin coşkulu konseri ile sona erdi.

İkinci gün sabah Kongre Müzesi gezildi. Madımak Oteli ziyaret edilerek yitirdiğimiz aydınlar anısına karanfiller bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından kent merkezindeki tarihi yerler gezildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Fikret Kızılok, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:56 Kaynak: Bültenler
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