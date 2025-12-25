Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Haberin Videosunu İzleyin
25.12.2025 08:04  Güncelleme: 08:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı
Haber Videosu

Antalya'da 800 metre rakımlı dağa çıkıp 650'nci metresinde mahsur kaldıktan sonra yardım çığlığını dördüncü gün duyurabilen genç, ihbarla bölgeye yönlendirilen JAK ve AFAD ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Geceyi kurtarma ekipleriyle birlikte geçiren genç, neden dağa çıktığı yönündeki soruya da "Yıldızlara bakacaktım. Canım çok sıkılmıştı" cevabını verdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde, cumartesi günü yaklaşık 800 metre rakımlı dağın 650'nci metresinde mahsur kalan Samet Kara (29), günlerce sesini duyurmaya çalıştı. Pazartesi gecesi ise dağlık alandan bir kişinin bağırdığını ve yardım istediğini duyan bölgedeki kum ocağındaki çalışanlar çevreyi kontrol etti. Sesin geldiği bölgeyi kontrol eden güvenlik görevlileri yardım çağrısının sarp kayalıkların olduğu dağlık alandan geldiğini fark etti. Bölgede kendi imkanları ile arama yapan çalışanlar kimseye rastlayamadı. Ancak dün sabah saatlerinde tekrar bir kişinin yardım istediğini duyan çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DRONA EL SALLADI

Aynı zamanda bölgede ikamet eden bir vatandaşın dağlık alanda bir kişiyi gördüğü ve el salladığı ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Komando Arama Kurtarma timi (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Verilen konuma gelen AFAD ekipleri ilk olarak termal ve kızılötesi kameralı dronlar ile bölgede arama yaptı. Yapılan aramada ilk olarak mahsur kalan gencin yeri tespit edildi. Kayaların arasında bir oyuğa sığındığı ve oldukça bitkin halde olduğu gözlenen genç, mahsur kaldığı yerden kurtarmak için gelen AFAD ekiplerinin gönderdiği drona el sallayarak mutluluğunu gösterdi.

Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

10 SAATLİK TIRMANIŞ İLE ULAŞTILAR

Gencin yerini tespit eden AFAD ekipleri gencin bulunduğu noktanın sarp kayalık ve ulaşımın imkansız olması nedeniyle Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timinden yardım istedi. Dağlık alanın diğer yanından dün öğlen saatlerinde tırmanışa başlayan JAK ekipleri yaklaşık 10 saatlik uğraş sonunda 4 gündür bölgede mahsur kalan Samet Kara'nın yanına gece saatlerinde ulaşmayı başardı. Sığındığı oyukta kendisini kurtarmak için gelen JAK ekibini karşısında gören genç büyük mutluluk yaşarken, yapılan ilk kontrolde herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi.

Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

ATEŞ YAKARAK GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER

Yağışın devam etmesi ve saatin geç olması nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına gencin sağ salim kurtarılması için JAK ekibi geceyi bölgede geçirip hava aydınlanınca inişe geçme kararı aldı. Gencin bulunduğu noktaya kamp kuran JAK timi ıslanan ve üşüdüğü görülen gencin ısınması için ateş yakarak yiyecek ile su verdi. Sabah erken saatlerde ise genci aşağı indirme çalışmaları tekrar başladı. Ayağındaki terliği kullanılamaz hale gelen Samet Kara'ya ekipler ayakkabı getirip giydirdi. Ardından Kara, gerekli emniyet tedbirleri alınarak, JAK ve AFAD ekipleri tarafından dağcılık ekipmanları ile indirilerek kurtarılması sağlandı.

Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

"ALLAH RAZI OLSUN DEVLETİMİZDEN"

Kurtarılmasının sevincini yaşayan Kara, "Tedbirsiz dağa çıktım. 4 ya da 5 gündür oradaydım. Allah razı olsun devletimizden. Gelmeseler orada ölecektim ya da kendimi atacaktım. Gece geldiler ateş yaktılar, yemek yedirdiler. Çok minnettarım" dedi.

Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

"CANIM SIKILMIŞTI, YILDIZLARA BAKACAKTIM"

Kara, neden dağa çıktığı yönündeki soruya da "Yıldızlara bakacaktım. Canım çok sıkılmıştı" cevabını verdi. Bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan genç, ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA

Konyaaltı, Jandarma, Komando, Antalya, Güncel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Artık bir daha yıldızlara bakmaz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinde Trump’ın uçuş kayıtları ve “sahte“ içerikler dikkati çekti Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları ve "sahte" içerikler dikkati çekti
Karar duruşmasında salon karışmıştı Daltonlar davasında ceza yağdı Karar duruşmasında salon karışmıştı! Daltonlar davasında ceza yağdı
Karadeniz’de sessiz tehlike 160 milyon insanın etkilenmesi söz konusu Karadeniz'de sessiz tehlike! 160 milyon insanın etkilenmesi söz konusu
İstanbul’a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Güllü’nün kızına cezaevinde şiddet Apar topar Silivri’ye nakledildi Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Yapay zeka ile aklımı okudular 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan sanık: Yapay zeka ile aklımı okudular
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun görev süresi uzatıldı Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü
Okan Buruk eski eşiyle Paris’te tatilde Okan Buruk eski eşiyle Paris'te tatilde
Pavyon görüntüleriyle ünlenen Ukraynalı Anastasias, zor günler geçiriyor Pavyon görüntüleriyle ünlenen Ukraynalı Anastasias, zor günler geçiriyor
Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor
Biri 15, diğeri 16 yaşında Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

08:54
İstanbul’da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 115 şüpheli gözaltında
İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 115 şüpheli gözaltında
08:22
Sadettin Saran alarmı Adliye önünde dikkat çeken hareketlilik
Sadettin Saran alarmı! Adliye önünde dikkat çeken hareketlilik
08:06
Şeytani plan Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler
Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler
07:56
Türkiye’nin verdiği sürenin dolmasına günler kala SDG’den büyük kopuş
Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına günler kala SDG'den büyük kopuş
07:22
Ankara’da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük
06:57
Dev otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor
Dev otomobil markası en ucuz modelini rafa kaldırıyor
06:37
MOSSAD’dan gizli operasyon Kritik isim kaçırıldı
MOSSAD'dan gizli operasyon! Kritik isim kaçırıldı
06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
03:21
Papa 14. Leo, Vatikan’da ilk kez Noel ayini yönetti
Papa 14. Leo, Vatikan'da ilk kez Noel ayini yönetti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 09:20:50. #7.12#
SON DAKİKA: Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.