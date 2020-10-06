Dalaman Havalimanı 2,5 ayda 4 bin 270 dış hat uçuşuna ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Dalaman Havalimanı 2,5 ayda 4 bin 270 dış hat uçuşuna ev sahipliği yaptı

Türkiye'nin en önemli havalimanlarından Dalaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, 2,5 ayda 4 bin 270 dış hat uçuşuyla 750 bin yolcuya hizmet verdi.

Dalaman Havalimanı 2,5 ayda 4 bin 270 dış hat uçuşuna ev sahipliği yaptı, System.String[]

Türkiye'nin en önemli havalimanlarından Dalaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, 2,5 ayda 4 bin 270 dış hat uçuşuyla 750 bin yolcuya hizmet verdi.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla, sunduğu "güvenli ve sağlıklı tatil" ile birçok turistin adresi oldu.

Karşılıklı uçuşların açıldığı 15 Temmuz'dan itibaren Güney Ege'nin iki havalimanından birisi olan Dalaman'ı kullanarak bölgeye gelen turistler yoğunluk oluşturdu.

YDA Dalaman Havalimanı Operasyon ve İş Geliştirme Direktörü Ahmet Orçun Songur, AA muhabirine, uçuşların açılmasıyla başlayan hareketliliğin ağustos ve eylülde de devam ettiğini söyledi.

Havalimanında çok sayıda ülkeden gelen turiste hizmet verildiğini aktaran Songur, "Dalaman Havalimanı, uçuşların başladığı günden itibaren 4 bin 270 dış hat uçuşunda yaklaşık 750 bin yolcuya hizmet verdi. Bu uçuşlardan 2 bin 864'ü İngiltere ve Dalaman arasında gerçekleşirken yaklaşık 500 bin İngiltere yolcusuna hizmet verildi." dedi.

Eylül en yoğun ay oldu

Songur, havalimanında en fazla yoğunluğun eylülde yaşandığını bildirdi.

Eylülde 135 uçuş gerçekleştirdikleri günler olduğunu vurgulayan Songur, bu uçuşlarla bir günde 20 bin yolcunun seyahat ettiğini ifade etti.

Ülkelerdeki uçuş noktalarında da artış yaşadıklarını anlatan Songur, "İngiltere'den Dalaman'a bu yıl 18 noktadan uçuş gerçekleştirildi. Ağustosta başlayan canlılığın yıl sonuna kadar devam edeceği öngörülmekteydi. Gelişmeleri takip edip, gerekli girişimleri yapacağız. Yıl sonunda nispeten önümüzdeki dönem için umutlandıracak rakamları görebiliriz." diye konuştu.

Yolcu sayısının artmasında Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasının etkili olduğuna dikkati çeken Songur, havalimanlarının da bu uygulamanın bir parçası olduğunu, kriterler doğrultusunda tedbirler alındığını söyledi.

"Yüksek memnuniyetle ayrıldılar"

Songur, kente ve havalimanına güven arttıkça gelen yolcu sayılarının da çoğaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Birçok ülkeden ziyaretçiler Muğla'ya güvenle geliyor. Özellikle İngiltere, Rusya, Almanya, Ukrayna, İrlanda, İsviçre ve Lübnan gibi önemli destinasyonlardan uçakları görüyoruz. Yolcularımız hem gelirken hem de giderken yüzde 100 güvenli koşullarda seyahat ediyor. Özellikle bu yıl bölgemize ilk defa gelen misafirler yüksek memnuniyetle ayrıldılar. Hatta servis kalitesi ve temiz denizimize hayran kalıp şaşırdılar. Bu kazanımların meyvelerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Kurallara uyduğumuz sürece bu hareketliliği sürdürülebiliriz."

İngiltere, Türkiye, Dalaman, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dalaman Havalimanı 2,5 ayda 4 bin 270 dış hat uçuşuna ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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