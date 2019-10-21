Son Dakika Haberleri: Damarı yırtılan hasta hava ambulansıyla sevk edildi
Son Dakika Güncel Damarı yırtılan hasta hava ambulansıyla sevk edildi

Damarı yırtılan hasta hava ambulansıyla sevk edildi

29 dakika önce

Kırklareli'nde aort damarı yırtıldığı tespit edilen hasta hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.

Damarı yırtılan hasta hava ambulansıyla sevk edildi, System.String[]

Kırklareli'nde aort damarı yırtıldığı tespit edilen hasta hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sırt ağrısı şikayetiyle Kırklareli Devlet Hastanesine müracaat eden Hasan Erbay'ın (70) yapılan muayene sonucunda aort damarının yırtık olduğu tespit edildi.

Erbay'ın başka bir sağlık kurumuna sevki için hava ambulansı talebinde bulunuldu.

Atatürk Stadyumu'na inen ambulans helikoptere alınan Erbay, İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine aort damarında yırtık tespit edilen hastanın hava ambulansıyla İstanbul'a sevkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Devletin tüm imkanlarını herkes için seferber ettiğini ifade eden Cerit, hastanın hava ambulansıyla kısa sürede hastaneye intikalinin sağlanacağını belirtti.

Kırklareli, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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