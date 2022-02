DAMLA'NIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE SIR PERDESİ -- - Son Dakika

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Can B. (23) ile tartışan Damla Kuş'un şüpheli ölümü ile ilgili av tüfeğinin misafir kaldıkları evin sahibi M.C.'ye ait olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli Mehmet Can B. ise ifadesinde; Damla Kuş'un intihar ettiğini ileri sürdü.

Olay, Ferizli ilçesi, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Damla Kuş, dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Can B. ile cezaevindeki annesini görmek için hafta sonu Konya'dan yola çıktı. Kocaeli'nin Gebze ilçesine gidecek olan Damla Kuş ve Mehmet Can B., Ferizli'de yakınlarının yanına uğradı. Dün akşam saatlerinde Damla Kuş ile Mehmet Can B. kaldıkları evde tartıştı, bu sırada Damla Kuş av tüfeğiyle vuruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Damla Kuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Kuş'un cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DA İFADESİ ALINACAK

Polis ekipleri, Mehmet Can B. ve ev sahibi M.C.'yi gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan sabıkası olan, yaklaşık 6 ay önce cezaevinden çıkan Mehmet Can B. ifadesinde; Damla Kuş ile tartıştıklarını, bu sırada av tüfeğini aldığını, 'Yapma' demesine rağmen kendisini vurarak intihar ettiğini iddia etti. Gözaltına alınan M.C.'nin ise olay anında evde olmadığı belirtildi. Av tüfeğinin de M.C.'ye ait olduğu öğrenildi. Damla Kuş ve Mehmet Can B.'nin evde bulunan 4 yaşındaki çocuklarının ise pedagog eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Damla Kuş'un ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan eşi Mehmet Can B., olay sırasında evde olmadığını belirten, ancak tüfeğin kendisine ait olduğu belirlenen ev sahibi M.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Damla Kuş'un 4 yaşındaki çocuğu ise Sosyal Hizmetler görevlileri tarafından koruma altına alındı.