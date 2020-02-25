Danimarkalı heyetten Kızılay'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Danimarkalı heyetten Kızılay'a ziyaret - Son Dakika

Danimarkalı heyetten Kızılay'a ziyaret

6 saat önce

DANİMARKA heyeti, Suriye sınırındaki Kilis'e gelerek Kızılay'ı ziyaret etti.

Danimarkalı heyetten Kızılay'a ziyaret, System.String[]

DANİMARKA heyeti, Suriye sınırındaki Kilis'e gelerek Kızılay'ı ziyaret etti.

Danimarka Ankara Büyükelçiliği Müsteşar Yardımcısı Anders Sıegumfeldt ile beraberindeki heyet, Suriye'de yaşanan insanı kriz konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Kilis'e geldi.

Anders Sıegumfeldt ve beraberindekiler Kilis'te ilk olarak Kızılay Şube Başkanı Adnan Erdoğan'ı ziyaret etti. Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler alan Anders Sıegumfeldt, Suriye'de dvvam ettirilen insanı yardım konusuna nasıl katkıda bulunabileceklerini anlamak için Kilis'te olduklarını belirterek, Ziyaretimizde hem Kilis'te yapılan insanı yardımlar hem de Suriye'de yapılan insanı yardımlar hakkında detaylı bilgi aldık. Neler yapabiliriz, bu konuda görüş alışverişinde bulunduk? dedi.


Danimarka, Kızılay, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye ile Rusya, Suriye'de ortak devriyelere yeniden başladı
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Son Dakika: Rusya; Türkiye, Almanya ve Fransa ile Suriye zirvesi yapmayı düşünmüyor Alexander Sörloth: Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 21:53:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Danimarkalı heyetten Kızılay'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]